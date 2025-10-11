Wort für Wort zum Sieg: Herausragende Übersetzerinnen ausgezeichnet

Beim Literaturfestival "Buch 9020" wurde heute in Klagenfurt der Fabjan-Hafner-Preis verliehen: Mojca Kranjc und Anja Zag Golob wurden für herausragende Übersetzungen von deutschen Werken ins Slowenische ausgezeichnet.

Im Rahmen des neuen Kärntner Literaturfestivals Buch 9020 wurde am Samstag, 11. Oktober, in der Stadtgalerie Klagenfurt der renommierte Fabjan-Hafner-Preis/Nagrada Fabjána Hafnerja verliehen. Mit der Auszeichnung werden herausragende Übersetzungsleistungen zwischen Deutsch und Slowenisch geehrt. Sie wurde nach dem Kärntner Dichter, Übersetzer und Brückenbauer Fabjan Hafner (1966–2016) benannt. Musikalisch begleitet wurde die Preisverleihung von Fabjan Hafners langjährigem Freund und Wegbegleiter Janez Gregorič, moderiert wurde die Veranstaltung von Magda Kropiunig.

Kranjc und Golob überzeugten die Jury

Die diesjährige Preisträgerin ist Mojca Kranjc, die mit ihrer Übersetzung von Uwe Timms „Ikarien“ aus dem Deutschen ins Slowenische die deutsch- und slowenischsprachige Jury überzeugte. Sie erhält 5.000 Euro sowie ein einmonatiges Stipendium beim Literarischen Colloquium Berlin. Den Anerkennungspreis für die Übersetzung im Bereich Kinder- und Jugendliteratur (2.500 Euro) nahm Anja Zag Golob für ihre Übersetzung von Dita Zipfels „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“ entgegen.

Peter Kaiser übergibt die Urkunde für den Hauptpreis an Mojca Kranjc. Konrad Bühler übergibt die Urkunde für den Anerkennungspreis in Vertretung an Maja Balant Sloodjanac (slowenische Generalkonsulin in Klagenfurt).

„Übersetzer verstehen und vermitteln Gefühlswelten und Identitäten“

Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte den Preisträgerinnen und zeigte sich erfreut, dass die Preisverleihung erstmals in der Landeshauptstadt Klagenfurt stattfand:

Übersetzerinnen und Übersetzer leisten weit mehr, als Worte und Sätze in eine andere Sprache zu übertragen – sie verstehen und vermitteln Gefühlswelten, Identitäten und Emotionen auf sensible und kunstvolle Weise.

Auch Österreichs Botschafter in Slowenien, Konrad Bühler, betonte die verbindende Kraft von Übersetzungen: „Übersetzerinnen und Übersetzer bauen Brücken zwischen Kulturen, Sprachen – und vor allem zwischen Menschen. Wir müssen uns nur trauen, diese Brücken zu beschreiten.“

Die Preisverleihung wurde von Janez Gregorič musikalisch umrahmt.