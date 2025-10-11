Kärntner Unternehmer ist neuer SWV-Präsident: „Ich bin ein Mann der Tat“

Mit einer deutlichen Mehrheit von 85,52 Prozent der Stimmen wurde der Kärntner Unternehmer Bernd Hinteregger am Samstag, den 11. Oktober, von den 146 Delegierten des ordentlichen Verbandstags zum neuen Präsidenten des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands (SWV) Österreich gewählt. Er folgt auf Christoph Matznetter, der den Verband zwei Jahrzehnte lang geführt hatte und nun zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde.

Hinteregger will SWV „in eine starke Zukunft führen“

Hinteregger drückt nach der Wahl seine Freude über das Vertrauen der Delegierten aus und betont: „Ich bin ein Mann der Taten und werde den Verband erneuern und in eine starke Zukunft führen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, in denen wir derzeit leben, braucht es eine starke Vertretung der kleinen und mittleren Betriebe in Österreich.“ Hinteregger versteht seine Präsidentschaft als inhaltlichen Neustart: „Wirtschaftspolitik funktioniert für mich nicht ohne Sozialpolitik. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der roten Wirtschaft. Diese steht für mich dafür, Wachstum und Gerechtigkeit zu vereinen, Zukunftsbranchen zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen, Leistung zu belohnen und Spekulationen zu bremsen.“ Matznetter gratuliert seinem Nachfolger und wünscht ihm alles Gute: „Der SWV bleibt die Stimme der kleinen und mittleren Betriebe.“

Hotelier und Start-up-Förderer

Der 49-jährige Hinteregger ist seit 20 Jahren Unternehmer in der Tourismusbranche. Nach seinem BWL-Studium war er Marketingleiter der Verkehrsbüro Group, gründete die HB1-Hotelkette und sanierte mehrere Hotels, darunter den Bleibergerhof und das Hotel Landskron. Heute führt er vier Tourismusbetriebe und ist an mehreren Unternehmen beteiligt. Bekannt ist Hinteregger auch aus der Puls4-Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ und als Diskussionsgast der Sendung „Wild Umstritten“.

SPÖ Kärnten gratuliert

Der Kärntner SPÖ-Vorsitzende Daniel Fellner betont die Bedeutung dieser Wahl für die sozialdemokratische Wirtschaftspolitik in Österreich: „Ich gratuliere Bernd Hinteregger sehr herzlich zu seiner Wahl. Er ist ein leidenschaftlicher Vertreter der roten Wirtschaft und steht wie kaum ein anderer dafür, wirtschaftliche Stärke mit sozialer Verantwortung zu verbinden. Gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher Herausforderungen braucht es Menschen, die Mut, Erfahrung und Herz für kleine und mittlere Betriebe mitbringen – all das verkörpert Bernd Hinteregger.“