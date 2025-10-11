Wolfsberg sucht den Superchristbaum – und braucht deine Hilfe

In Wolfsberg schmücken jedes Jahr traditionell ab Ende November zwei Christbäume die Stadt. Dabei steht einer stets vor dem Rathaus und der andere am Bahnhofsplatz. Doch woher nehmen und nicht stehlen? Aktuell ist die Stadtgemeinde Wolfsberg noch auf der Suche nach Baumspenden, wie sie in den sozialen Medien bekannt gab. Gesucht werden „schöne Bäume“ mit bis zu zehn Metern Höhe. Wer einen solchen zufällig im Garten hat und ihn entbehren kann, soll sich laut Bitte der Stadt unter 04352/537 399 melden. Für die edlen Spender fällt keine Arbeit an: „Die Schlägerung und der Transport werden selbstverständlich von der Stadtgemeinde übernommen“, heißt es seitens der Stadtgemeinde Wolfsberg.