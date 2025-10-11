Sonntagswetter voraus: Kärnten darf sich auf Traumtagerl freuen

Der Sonntag zeigt sich in Kärnten von seiner besten Seite: Zwar beginnt der Tag in den Niederungen teils noch mit Nebelfeldern, doch diese lösen sich im Laufe des Vormittags rasch auf, wie die Meteorologen von der GeoSphere Austria prognostizieren. Danach präsentiert sich der Himmel über Kärnten strahlend blau und meist wolkenlos. Der Wind weht höchstens schwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad, am Nachmittag wird es angenehm mild mit 15 bis 20 Grad – perfektes Wetter für einen herbstlichen Sonntagsspaziergang.