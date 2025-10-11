Skip to content
/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Weißensee im Herbst.
Sonne und angenehm milde Temperaturen werden in Kärnten am Sonntag erwartet.
Kärnten
11/10/2025
Wetterprognose

Sonntagswetter voraus: Kärnten darf sich auf Traumtagerl freuen

Am Sonntag wartet auf die Kärntnerinnen und Kärntner viel Sonnenschein – und das oft bei wolkenlosem Himmel.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Der Sonntag zeigt sich in Kärnten von seiner besten Seite: Zwar beginnt der Tag in den Niederungen teils noch mit Nebelfeldern, doch diese lösen sich im Laufe des Vormittags rasch auf, wie die Meteorologen von der GeoSphere Austria prognostizieren. Danach präsentiert sich der Himmel über Kärnten strahlend blau und meist wolkenlos. Der Wind weht höchstens schwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad, am Nachmittag wird es angenehm mild mit 15 bis 20 Grad – perfektes Wetter für einen herbstlichen Sonntagsspaziergang.

