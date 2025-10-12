Gefiederter Besucher sorgte in Spittal für Feuerwehreinsatz

Zu einem tierischen Einsatz wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Spittal an der Drau am Samstagabend alarmiert. Ein kleiner Vogel hatte sich in ein Geschäft verirrt und fand nicht mehr hinaus.

Ein Vogel hatte sich am Samstag in ein Geschäft in der Villacher Straße in Spittal an der Drau verirrt. Nach mehreren misslungenen Rettungsversuchen des Personals wurde schließlich die hiesige Feuerwehr zur Unterstützung angefordert. „Mit Geduld und dem nötigen Fingerspitzengefühl konnte der gefiederte Besucher schließlich aus dem Verkaufsraum geleitet werden“, schildern die Florianis. Technische Hilfsmittel waren dafür nicht notwendig.