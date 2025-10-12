Wetterausblick: So startet Kärnten in die neue Herbstwoche

Hochnebel in Tälern und Becken und sonnige Phasen in höheren Lagen: Das für Kärnten typische Herbstwetter setzt sich auch kommende Woche fort. Zudem warten milde Temperaturen - mit Tageshöchstwerten zwischen 10 und 17 Grad.

In der kommenden Woche kündigt sich wechselhaftes Wetter in Kärnten an. Das zeigt ein Blick in die Prognose der Geosphere Austria. Vor allem zum Wochenstart ist es nicht ungetrübt. „Denn von Norden her ziehen einige Wolken durch“, erklären die Meteorologen. Zudem hält sich am Vormittag erneut Nebel bzw. Hochnebel in den Tälern und Becken. Erst im Laufe des Nachmittags klart der Himmel zunehmend auf und die Temperaturen klettern auf angenehme 13 bis 17 Grad.

Es herbstelt in Kärnten

Auch in den darauffolgenden Tagen bleibt es mit Höchstwerten von bis zu 16 Grad mild – und das, obwohl sich die Sonne am Dienstag deutlich seltener zeigen wird. „Regional kann es auch ein wenig nieseln“, prognostizieren die Fachleute. Am Mittwoch können sich wiederum die Hochnebelfelder regional etwas zäher halten. „In den höheren Landesteilen dominiert hingegen wieder das sonnige Wetter.“ Ähnlich sieht das Wetter auch am Donnerstag aus. Die Tageshöchstwerte erreichen dann jedoch nur mehr 10 bis 15 Grad.