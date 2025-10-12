Geben Sie Gedankenfreiheit!

Wie könnte man unseren Staat reformieren, die Strukturen unseres Staates modernisieren? Da wären einmal die Bezirkshauptmannschaften. Ab dem in Österreich ohnehin leicht operettenhaften Revolutionsjahr 1848 („Ja, dürfens denn des?“, wollte der erstaunte Kaiser Ferdinand damals wissen) wurden die Bezirkshauptmannschaften im Kaisertum Österreich gegründet. Sie sind also zumindest 177 Jahre alt, man könnte auch sagen, sie sind nicht mehr ganz taufrisch. Nun, Österreich ist nicht mehr ganz so groß und schon gar nicht mehr ganz so wichtig wie zu dieser Zeit. Aber was in Österreich einmal geschaffen wird, das hat Bestand. Provisorien ganz besonders. Also denken wir ganz frei an die Abschaffung oder zumindest die Fusion von Bezirkshauptmannschaften. Was im Übrigen in der Steiermark im Jahr 2013 geschah – ganz ohne Weltuntergang an der Mur. Und Herr oder Frau Normalbürger haben auf einer BH ohnehin nichts zu tun. Der Autor dieser Zeilen hat schon locker 20 Jahre keine Bezirkshauptmannschaft von innen gesehen. Nächste Idee: Was wäre mit einer Wahl des Bezirkshauptmannes oder der Bezirkshauptfrau? Und weil wir halt ganz brav sind, eines Bezirkshauptdiversen. Derzeit werden diese Top-Jobs brav ausgepackelt. Demokratisierung könnte man das nennen.

Kärnten neu denken

Aber in Sachen Gedankenfreiheit gehen wir jetzt unerschrocken weiter. Brauchen wir tatsächlich 132 Gemeinden? Jetzt wird der Aufschrei groß sein, aber es gibt Täler, die sind knapp 20 Kilometer kurz und bestehen aus fünf Gemeinden, eine Marktgemeinde und eine Stadtgemeinde inklusive. Würden es nicht auch Talschaften tun? Wer wagt es? Eine entsprechende Studie, die vor einigen Jahren von einer HTL erstellt wurde, wurde ziemlich rasch und ziemlich unauffällig entsorgt. Fellner spricht sich also gegen Denkverbote aus. Da kommt dem geneigten Bürger glatt der Gedanke, dass vielleicht eine kleinere Landesregierung auch nicht das absolut Böse wäre. Fünf oder sechs Mitglieder müssten es ja auch schaffen, unser Land zu regieren. Viel mehr waren es bisher auch nicht, denn beide Koalitionspartner haben durchaus einen Schwachpunkt in ihren Reihen.

Förderdschungel lichten

Bis hierher würden sich erkleckliche Summen an Einsparungen ergeben. Aber es könnte noch mehr machbar sein, denn unsere Gedankenfreiheit kennt kein Halten. Hunderte Sozialvereine könnten einmal auf ihre Zweckmäßigkeit und Effizienz überprüft werden. Gleiches gilt für den Förderdschungel und den Tsunami an Subventionen, der das Budget belastet. Da würde dann vielleicht auch Geld übrig bleiben, um die wirklich armutsbetroffenen Teile der Bevölkerung aus dieser unwürdigen Situation zu befreien. Förderdschungel, Subventionen? Da fällt einem doch glatt die Parteienfinanzierung, die ja auch die Klubfinanzierungen, die Mandatarsentschädigungen, die Aufwendungen für Parteiakademien etc. enthält, ein. Die sind allesamt im internationalen Vergleich mehr als großzügig und wären durchaus Kandidaten für den Rotstift.

Heilmittel fürs Gesundheitssystem?

Gegen Denkverbote, für Gedankenfreiheit beinhaltet auch die Variante, unser Gesundheitssystem kostensparender, aber heilsamer aufzustellen. Etwa durch deutlich mehr Kassenstellen (Das will halt die Ärztekammer nicht. Der Volksmund sagt: „Jede Laus beißt“), das würde die Spitäler entlasten und die Wartezeiten verkürzen. Die frei praktizierenden Mediziner würden wohl trotzdem kein Armutsgelübde ablegen müssen.

Kärnten braucht Taten statt Konzepte

Weil ja vom vermutlich bald amtierenden Landeshauptmann Gedankenfreiheit gewährt wurde, sprechen wir noch den Bürokratieabbau und die forcierte Digitalisierung an. Beides würde, sieht man sich in der Welt um, einen Hauch mehr Tempo durchaus vertragen. All das könnten die von Denkverboten befreiten Experten, die Sparpotenziale orten sollen, andenken. Noch besser wäre es freilich, wenn danach zumindest ein Teil davon auch umgesetzt werden würde und nicht als Konzept Nummer 4711 in einer Schreibtischlade verschwinden würde.