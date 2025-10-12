Skip to content
Region auswählen:
/ ©Gerhard Pulsinger
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen, die in einem Fahrgeschäft sitzen.
Beim Kolomonimarkt in Wolfsberg trifft Marktplatz-Flair auf spritzige Unterhaltung.
Wolfsberg
12/10/2025
17. bis 20. Oktober
#goodnews

Kolomonimarkt: Vier Tage Volksfeststimmung in Wolfsberg

Der Kolomonimarkt hat sich über Jahrhunderte zu einem der größten und beliebtesten Volksfeste in der Region Wolfsberg etabliert. Zwischen dem 17. und 20. Oktober 2025 ist es wieder so weit.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

Etliche Attraktionen – von klassischen Fahrgeschäften über Spielstände bis hin zu kulinarischen Highlights – warten zwischen dem 17. und 20. Oktober auf die Besucher. Neu ist heuer das Partyzelt „Apollo – by Filou & Soundbox“, in dem jede Menge DJs und Livebands für Unterhaltung und Abwechslung sorgen. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist das „Hüpfburgenparadies“ in der Eventhalle. Kinder können nach Herzenslust springen, rutschen und toben, während Eltern das bunte Treiben des Marktes genießen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Tanzpaare.
©Gerhard Pulsinger
Für Groß und Klein gibt es am Kolomonimarkt in Wolfsberg jede Menge zu entdecken.

Wichtiges Volksfest

Wie gewohnt beginnt die Veranstaltung am Freitag, dem 17. Oktober 2025, mit der feierlichen Marktsegnung durch Stadtpfarrer Christoph Kranitzky beim Pötscher Autodrom. Musikalisch umrahmt wird der Festakt vom Jugendorchester der Wolfsberger Stadtkapelle. Tag darauf findet um 11 Uhr der traditionelle Festumzug der Stadtkapelle Wolfsberg statt. Auch heuer sind zahlreiche Vereine und Oldtimer mit dabei.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher in einem Vergüngungsparkt.
©Gerhard Pulsinger |
Kärntens größter Vergnügungspark warten auf die Besucher.
Ein Bild auf 5mib.at zeigt zwei Marktfieranten mit ihren Produkten.
©Gerhard Pulsinger |
Marktfieranten, Schausteller, Buffetstände und Gastwirtschaften bietet Gelegenheit zum Einkaufen, Essen und Staunen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: