Am 30. Oktober soll in Wolfsberg eine Only-Filiale öffnen.
Wolfsberg
12/10/2025
ONLY

Noch im Oktober: Neues Modegeschäft kommt nach Wolfsberg

Wolfsberg ist schon bald um ein Modegeschäft reicher: Noch im Oktober soll in der Klagenfurter Straße ein Only-Store eröffnen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

In den alten Räumlichkeiten der Boutique „Manila“ in der Klagenfurter Straße wird aktuell fleißig gewerkelt: Noch im Oktober soll dort zwischen „Müller“ und „Futterhaus“ ein Only-Store eröffnen. Damit bleibt die Fläche eine Anlaufstelle für alle Modebegeisterten. Am Eröffnungstag, der laut Information in den Schaufenstern am 30. Oktober sein soll, erwartet die Kundinnen und Kunden zum Grand Opening eine Rabattaktion. Die Filiale in Wolfsberg wird bereits der fünfte Only-Store in Kärnten sein, bislang gibt es Geschäfte in Spittal, Villach und Klagenfurt. Die Boutique Manila siedelte Anfang Oktober in das Fachmarktzentrum in die Spanheimerstraße 32 um.

