Gegen Baum geprallt und mehrfach überschlagen: 23-Jähriger verletzt

Heute Nachmittag crashte es im unteren Lavanttal: Ein 23-jähriger Mann kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Sein Auto überschlug sich mehrfach und er wurde verletzt.

Ein 23 Jahre alter Mann aus Slowenien war am 12. Oktober mit dem Auto im Gemeindebereich von Lavamünd im Lavanttal unterwegs. Doch plötzlich kam er von der Fahrbahn ab, wie die Polizei informierte: „Das Fahrzeug fuhr anschließend etwa 100 Meter entlang einer Böschung, ehe es schließlich gegen einen Baum stieß und sich anschließend mehrmals überschlug.“ Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht werden.