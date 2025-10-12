Wer ist Andreas Gabaliers neue „Zuckerpuppe“?

In letzter Zeit machte Andreas Gabalier hauptsächlich mit seiner Musik Schlagzeilen, doch nach einem BILD-Interview rückte sein Liebesleben in den Fokus der Öffentlichkeit: Gegenüber der deutschen Zeitung verriet der Volks-Rock’n’Roller nämlich: „Ja, es gibt da jemanden.“ Aktuell pflege er aufgrund seiner neuen Herzensdame „kein Lotterleben“ mehr und sei auch nicht mehr „im Dating- und Single-Playboy-Leben“ unterwegs. Wer die Neue an seiner Seite ist, wollte Gabalier nicht verraten, da er für sich entschieden habe, das Thema „abseits der Öffentlichkeit zu gestalten“. Damit endet für den Schlagerstar wohl eine sechsjährige Beziehungsdurststrecke: Die letzte öffentlich bekannte Lebensgefährtin von Gabalier war Moderatorin Silvia Schneider, die beiden waren von 2013 bis 2019 ein Paar.