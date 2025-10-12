Lissabon in Bewegung: Im Kilt zum sportlichen Erfolg

Mit Kilts, Teamgeist und einer ordentlichen Portion Humor traten die Jungsenioren des Vereins Di Supaliga e.V. Anfang Oktober ihre bereits siebte internationale Gastspielreise an. Nach Stationen in Brüssel, Dublin, Podgorica, Belgrad, Tirana und Berlin hieß das Ziel diesmal Lissabon. Zu den Reisevorbereitungen gehört auch eine intensive Recherche, es wird hier nichts dem Zufall überlassen, dass Programm steht meist 3 Monate vorher. Daher wurde im Vorfeld nach Kärntner in Lissabon Ausschau gehalten, und es dauert nicht lange und sie fanden mit Robert Bachmann einen waschechten Villacher, der seit über 17 Jahren in Lissabon lebt und sein Potato Projekt betreibt, schildert ein Vorstandsmitglied.

©Fussballverein DI Supaliga e.V. Villacher Gastfreundschaft in Portugal: Robert Bachmann zeigt das Potato Project.

Ein Empfang mit Herz und Handschlagqualität

Gleich nach der Ankunft erlebten die Kärntner ein herzliches Willkommen. Wirtschaftsdelegierter Günther Schabhüttl empfing die Truppe gemeinsam mit Carla Marina und Joao im Außenwirtschaftscenter Lissabon. „Ein kompetentes Team, da bist du in sicheren Händen“, so einer der Spieler.

©Fussballverein DI Supaliga e.V. Herzlicher Empfang im Außenwirtschaftscenter: Günther Schabhüttl begrüßt die Kärntner persönlich.

Ein Botschafter mit Kärntner Wurzeln

Ein weiterer Höhepunkt folgte im österreichischen Botschaftsgebäude: Die Mannschaft traf auf Botschafter Christopher Meran, der selbst Kärntner Wurzeln hat, sowie Konsulin Anneliese Steiner, die in Kärnten aufgewachsen ist. „Unsere Kleidung war sofort Gesprächsthema“, warum trägt die Mannschaft Kilts? Ja, dass ist wiederum eine länger Geschichte, da braucht es einen weiteren Termin mit unserem Präsident, dass würde hier und jetzt die Zeit sprengen, erklärte der Sportvorstand.

©Fussballverein DI Supaliga e.V. Botschafter Christopher Meran, inmitten der Mannschaft!

Ein Kaffeehaus wie in Wien

Nach zehn Kilometern „Kilt-Marsch“ kehrten Di Supaliga-Kicker ins legendäre Wiener Kaffeehaus Lisboa ein. Dort servieren Konrad und Christoph Wiener Mehlspeisen mit

portugiesischem Flair. Bei den Beiden gilt die Devise, wir tragen ein Stück „Rapid“ Wien im Herzen von Lissabon.

©Fussballverein DI Supaliga e.V. Ein Stück Wien in Lissabon: Christoph und Konrad servieren Kaffeehauskultur mit Herz.

Ein 5:5, das Geschichte schreibt

Dann wurde es sportlich: Auf der Kleinfeldanlage nahe Estoril trafen die Kärntner auf den traditionsreichen Lisbon Casuals Football Club, gegründet im Jahr 1865. Zur Halbzeit lag Di Supaliga 0:4 zurück. Mit Leidenschaft und Teamgeist drehten die Jungs die Partie und führten kurz vor Schluss sensationell mit 5:4. Erst in der letzten Minute gelang den Portugiesen noch der Ausgleich zum 5:5-Endstand.

©Fussballverein DI Supaliga e.V. Der Lisbon Casuals Football Club empfing die Kärntner Jungsenioren ©Fussballverein DI Supaliga e.V. Das Villacher Team der Di Supaliga e.V. vor dem Spiel.

Villacher Visionen: Stadionprojekt – Kleinfeldarena

Neben Spaß und Sport verfolgt der Verein auch große Pläne: Unter Präsident Thomas Rettl arbeitet Di Supaliga e.V. derzeit an einem Kleinfeldstadion für Villach. Die ersten Pläne sind bereits vorhanden. Projektinteressierte und Sponsoren die sich einbringen möchten sind herzlich willkommen. Kontaktdaten auf der Webseite.

©Fussballverein DI Supaliga e.V. Hier soll bald angepfiffen werden: Di Supaliga plant ihre Heimstätte in Villach.

Eindrücke der Reise:

Ob beim Empfang in der Botschaft, beim Kaffeehausbesuch oder am Spielfeld: Die Villacher zeigten, dass Leidenschaft, Freundschaft und Kultur Hand in Hand gehen. Ihr Motto „Vereint!“ wurde in Portugal gelebt. Hier bekommst du noch mehr Eindrücke von der Reise:

