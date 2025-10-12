Lissabon in Bewegung: Im Kilt zum sportlichen Erfolg
Kärntner Jungsenioren holen gegen den ältesten Club Portugals „Lissabon Casuals Football Club“ ein sensationelles 5:5 Unentschieden – und treffen dabei sogar auf Österreichs Botschafter.
Mit Kilts, Teamgeist und einer ordentlichen Portion Humor traten die Jungsenioren des Vereins Di Supaliga e.V. Anfang Oktober ihre bereits siebte internationale Gastspielreise an. Nach Stationen in Brüssel, Dublin, Podgorica, Belgrad, Tirana und Berlin hieß das Ziel diesmal Lissabon. Zu den Reisevorbereitungen gehört auch eine intensive Recherche, es wird hier nichts dem Zufall überlassen, dass Programm steht meist 3 Monate vorher. Daher wurde im Vorfeld nach Kärntner in Lissabon Ausschau gehalten, und es dauert nicht lange und sie fanden mit Robert Bachmann einen waschechten Villacher, der seit über 17 Jahren in Lissabon lebt und sein Potato Projekt betreibt, schildert ein Vorstandsmitglied.
Ein Empfang mit Herz und Handschlagqualität
Gleich nach der Ankunft erlebten die Kärntner ein herzliches Willkommen. Wirtschaftsdelegierter Günther Schabhüttl empfing die Truppe gemeinsam mit Carla Marina und Joao im Außenwirtschaftscenter Lissabon. „Ein kompetentes Team, da bist du in sicheren Händen“, so einer der Spieler.
Ein Botschafter mit Kärntner Wurzeln
Ein weiterer Höhepunkt folgte im österreichischen Botschaftsgebäude: Die Mannschaft traf auf Botschafter Christopher Meran, der selbst Kärntner Wurzeln hat, sowie Konsulin Anneliese Steiner, die in Kärnten aufgewachsen ist. „Unsere Kleidung war sofort Gesprächsthema“, warum trägt die Mannschaft Kilts? Ja, dass ist wiederum eine länger Geschichte, da braucht es einen weiteren Termin mit unserem Präsident, dass würde hier und jetzt die Zeit sprengen, erklärte der Sportvorstand.
Ein Kaffeehaus wie in Wien
Nach zehn Kilometern „Kilt-Marsch“ kehrten Di Supaliga-Kicker ins legendäre Wiener Kaffeehaus Lisboa ein. Dort servieren Konrad und Christoph Wiener Mehlspeisen mit
portugiesischem Flair. Bei den Beiden gilt die Devise, wir tragen ein Stück „Rapid“ Wien im Herzen von Lissabon.
Ein 5:5, das Geschichte schreibt
Dann wurde es sportlich: Auf der Kleinfeldanlage nahe Estoril trafen die Kärntner auf den traditionsreichen Lisbon Casuals Football Club, gegründet im Jahr 1865. Zur Halbzeit lag Di Supaliga 0:4 zurück. Mit Leidenschaft und Teamgeist drehten die Jungs die Partie und führten kurz vor Schluss sensationell mit 5:4. Erst in der letzten Minute gelang den Portugiesen noch der Ausgleich zum 5:5-Endstand.
Villacher Visionen: Stadionprojekt – Kleinfeldarena
Neben Spaß und Sport verfolgt der Verein auch große Pläne: Unter Präsident Thomas Rettl arbeitet Di Supaliga e.V. derzeit an einem Kleinfeldstadion für Villach. Die ersten Pläne sind bereits vorhanden. Projektinteressierte und Sponsoren die sich einbringen möchten sind herzlich willkommen. Kontaktdaten auf der Webseite.
Eindrücke der Reise:
Ob beim Empfang in der Botschaft, beim Kaffeehausbesuch oder am Spielfeld: Die Villacher zeigten, dass Leidenschaft, Freundschaft und Kultur Hand in Hand gehen. Ihr Motto „Vereint!“ wurde in Portugal gelebt. Hier bekommst du noch mehr Eindrücke von der Reise:
