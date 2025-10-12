Kärntnerin rudert zu EM-Gold: „Eine wahre Aushängesportlerin“

Die Kärntner Ruder-Weltmeisterin Magdalena Lobnig hat bei den Europameisterschaften im Küstenrudern in der Türkei erneut ihr Können bewiesen: Sie errang im Beach-Sprint Gold.

Ein großer Tag der internationalen Erfolge für Kärntner Sportlerinnen: Nachdem die Villacherin Lisa Perterer bei der Ironman-WM auf Hawaii den fünften Platz erzielte, errang die Kärntner Athletin Magdalena Lobnig bei den Europameisterschaften im Küstenrudern in der Türkei sogar die Goldmedaille. Die Weltmeisterin aus Kärnten setzte sich im Finale des olympischen Beach-Sprintbewerbs souverän gegen Laura McKenzie aus Großbritannien durch – und bestätigte einmal mehr ihre Weltklasse auf internationaler Bühne.

Lobnigs Erfolg „macht Kärntner Sportfamilie stolz“

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser zeigte sich begeistert: „Magdalena Lobnig ist eine wahre Aushängesportlerin unseres Landes. Mit Willenskraft, Disziplin und Leidenschaft hat sie erneut gezeigt, was mit konsequenter Arbeit und Zielstrebigkeit möglich ist.“ Auch Landessportdirektor Arno Arthofer gratulierte: „Magdalena hat einmal mehr bewiesen, dass Kärnten eine Top-Sportregion ist. Ihr Erfolg macht die Kärntner Sportfamilie stolz und zeigt, wie souverän unsere Athletinnen und Athleten auf internationalem Parkett auftreten.“