Brandalarm im Krankenhaus: Feuerwehr rückte frühmorgens aus

Die Mitglieder der Feuerwehr Friesach konnten am Sonntag, den 12. Oktober, nicht gemütlich ausschlafen. Im Gegenteil: In den frühen Morgenstunden wurden sie ins Friesacher Krankenhaus alarmiert. Dort war nach Auskunft der Florianis die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Glücklicherweise schien es sich dabei jedoch um einen Fehlalarm zu handeln. „Die Einsatzleitung führte eine Lageerkundung durch, konnte jedoch keinen Grund für die Auslösung feststellen“, so die Feuerwehr Friesach. Darum konnte die Einsatzbereitschaft rasch wiederhergestellt werden.