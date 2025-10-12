„Zermürbendes Warten“ auf Pflegeplatz: Pflegeanwältin schlägt Alarm

Lange Wartezeiten, steigende Kosten und fehlende Standards: Der aktuelle Bericht der Pflegeanwaltschaft Kärnten zeigt einmal mehr Probleme im Pflegesystem auf. Die Pflegeanwältin Bettina Irrasch schlägt Alarm.

Wer heute in Kärnten Pflege braucht, muss oft lange suchen und warten. Das zeigt der aktuelle Tätigkeitsbericht der Pflegeanwaltschaft Kärnten für die Jahre 2021 bis 2024. Pflegeanwältin Bettina Irrasch erklärt dazu: „Die Menschen berichten mir immer öfter von einem zermürbenden Warten und Suchen im Kärntner Pflegesystem.“

Beschwerden um 30 Prozent gestiegen

Insgesamt bearbeitete die Pflegeanwaltschaft 1.789 Fälle im Berichtszeitraum, 186 Beschwerden über die Versorgung im stationären und häuslichen Bereich waren es allein im Jahr 2024 – ein Plus von 30 Prozent gegenüber 2021. Die Zahl der Beschwerdefälle aus dem Bereich der stationären Pflege bleibt im Berichtszeitraum 2021 bis 2024 auf annähernd gleich hohem Niveau. Die häufigsten Meldungen betreffen die Qualität pflegerischer und betreuender Dienstleistungen. „Die personenzentrierte Pflege leidet erheblich“, stellt Irrasch fest.

Pflege wird teurer – bis zu 457 Euro Aufpreis fürs Einzelzimmer

Immer öfter melden sich auch Menschen mit finanziellen Sorgen. Einzelzimmerzuschläge von bis zu 457 Euro im Monat bringen viele an ihre Grenzen. Oft müssten Kinder einspringen, um die Kosten zu stemmen, berichtet Irrasch. Beispielsweise hat die Steiermark daher die Deckelung der Einzelzimmerzuschläge rechtlich verankert.

Kennst du jemanden, der in einem Pflegeheim betreut wird? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Mobile Dienste fehlen, Demenzheime ohne klare Standards

Auch bei den mobilen Pflegediensten sieht die Anwältin großen Handlungsbedarf: Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ könne nur funktionieren, wenn diese Dienste deutlich ausgebaut werden. Kritik gibt es zudem an der unklaren Demenzversorgung: Zwischen 60 und 80 Prozent der Heimbewohnerinnen und -bewohner seien betroffen, doch verbindliche Mindeststandards für spezialisierte Einrichtungen fehlten. Die Expertin wünscht sich künftig insbesondere eine multiprofessionelle Ausrichtung aller Pflegesettings zur Versorgung von dementen Personen.

Zentrale Steuerung gefordert

Ein weiteres Problem: Das Land habe keinen vollständigen Überblick über den tatsächlichen Pflegebedarf. Irrasch fordert ein zentrales Case- und Care-Management, wie es etwa in Wien existiert. Durch das Erheben des tatsächlichen Pflegebedarfs könnte das Land überhaupt erst zu Daten zur Steuerung gelangen. „Diese würden in weiterer Folge auch das transparente bedarfsgerechte Planen und Vermitteln zukünftiger Versorgungssettings ermöglichen“, ist Irrasch überzeugt

Empfehlungen der Pflegeanwältin: Angesichts der genannten Herausforderungen empfiehlt Pflegeanwältin Bettina Irrasch: eine Deckelung der Einzelzimmerzuschläge ,

, den Ausbau mobiler Dienste ,

, den Aufbau von Demenzkompetenz in allen Pflegesettings

in allen Pflegesettings sowie ein zentrales Pflege-Managementsystem.

Zum Schluss appelliert Irrasch auch an die Bevölkerung, sich rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, wie die eigene Pflege im Alter aussehen soll – und das schriftlich festhalten. Der Tätigkeitsbericht 2021 bis 2024 ist auf der Homepage der Pflegeanwaltschaft Kärnten abrufbar.

FPÖ ortet politisches Versagen im Pflegebereich

Betreffend den aktuellen Kärntner Pflegebericht ortet der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer Mängel seitens der Politik und kritisiert das Vorgehen der Landesregierung im Pflegebereich: „Der Pflegebericht bestätigt leider erneut das Versagen der SPÖ-geführten Landesregierung im Pflegebereich in Kärnten. Die jahrelangen Initiativen der Kärntner FPÖ zur Verbesserung des Pflegesystems im Sinne der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen in Kärnten, wie etwa die Einführung eines Pflegeschecks zur Förderung der Pflege zu Hause und damit zur Entlastung des Systems, wurden bisher leider ignoriert.“

©FPÖ FPÖ-Chef Erwin Angerer kritisiert die Politik der Landesregierung im Pflegebereich.

Team Kärnten: „Pflege steht und fällt mit dem Personal“

Auch Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer reagierte auf den Bericht der Pflegeanwaltschaft. Er sieht die personelle Situation als wesentlichen Faktor für Verbesserungen: „Die Qualität im Pflegebereich steht und fällt mit der personellen Situation. Es muss das Ziel sein, mehr junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern und auszubilden, dafür ist auch die Pflegelehre notwendig. Zudem gilt es, die mobile Pflege zu stärken und weiter auszubauen.“ Kurzfristig sei es in Kärnten auch notwendig, die Rahmenbedingungen für Pflegekräfte zu verbessern, so Köfer, der diesbezüglich auf einen „adäquaten Betreuungsschlüssel“ verweist.