Kärnten startet nebelgrau in die neue Woche

Die neue Woche beginnt in Kärnten vielerorts mit zähem Nebel. Auch untertags bleibt der Himmel nicht klar: Es ist mit einigen Wolken zu rechnen.

Der Montag bringt den Kärntnerinnen und Kärntnern zunächst viel Nebel und Hochnebel, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren. Am Nachmittag ist dann von Norden her mit einigen Wolken zu rechnen. „Etwas dichter können diese ganz im Norden sowie im Osten sein“, so die Wetterexperten. Es weht kaum Wind und es bleibt mild bei Temperaturen bis zu 17 Grad. Wie das Wetter diese Woche wird, erfährst du hier: Wetterausblick: So startet Kärnten in die neue Herbstwoche.