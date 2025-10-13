Skip to content
Zwei Autofahrer trauten ihren Augen nicht, als am Montagmorgen plötzlich ein Pferd auf der Fahrbahn stand.
St. Andrä im Lavanttal
13/10/2025
Einsatz

Pferd läuft plötzlich auf Straße: Unfall im Lavanttal

Ein Pferd löste am Montagmorgen einen Verkehrsunfall auf der St. Pauler Landesstraße (L 135) im Lavanttal aus. Gleich zwei Autofahrer mussten mit Verletzungen ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Eine Haflinger-Stute querte im Gemeindebereich von St. Andrä im Lavanttal plötzlich die Fahrbahn. Ein 58-jähriger Autofahrer sowie ein unmittelbar hinter ihm fahrender, 50-jähriger Autofahrer (beide aus dem Bezirk Wolfsberg) konnten nicht mehr ausweichen. Sie kollidierten mit dem Tier. „Beide Lenker wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Die Stute wurde vom Besitzer eingefangen und tierärztlich versorgt. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Kollnitz.

