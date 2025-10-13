Von Dunkelheit überrascht: Bergsteiger saßen auf Hochalmspitze fest

Zwei tschechische Bergsteiger wurden am Sonntag auf der Hochalmspitze von der Dunkelheit überrascht. Sie setzten einen Notruf ab.

Zu einem Alpin-Einsatz kam es am Sonntag im Bezirk Spittal an der Drau. Eine 29-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann aus Tschechien wurden beim Abstieg von der Hochalmspitze von der Dunkelheit überrascht. Daher setzten sie einen Notruf ab.

Einsatz auf der Hochalmspitze

„Der Polizeihubschrauber Libelle Flir konnte sie zwar lokalisieren, jedoch nicht bergen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Gmünd in Kärnten. Aus diesem Grund stiegen 13 Kameraden der Bergrettung Lieser-/Maltatal und Spittal/Stockenboi von der Gießner Hütte zu den Bergsteigern auf. Sie wurden unverletzt ins Tal begleitet.