/ ©Montage: Emma Bauso/Cottonbro Studio/Pexels
Foto auf 5min.atz zeigt eine Hochzeit und einen Mann den Ehering abnehmen.
Die Kärntner Stadt St. Veit an der Glan sichert sich den traurigen Vizetitel als Scheidungshauptstadt.
Kärnten
13/10/2025
Kein Eheglück

Scheidungshochburg: In St. Veit scheitern besonders viele Ehen

Bis dass der Tod uns scheidet? Mit durchschnittlich 55,3 Scheidungen pro 100 Eheschließungen ist die Stadt St. Veit an der Glan die diesjährige Scheidungshochburg in Kärnten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(199 Wörter)

Im Schnitt werden 32,7 pro 100 Ehen in Österreich wieder geschieden. Vor allem im niederösterreichischen Neunkirchen trifft die Scheidungswelle die Ehepaare: Mit durchschnittlich 62,7 Scheidungen pro 100 Eheschließungen ist die Stadt Österreichs diesjährige Scheidungshochburg. Das geht aus einer Analyse des Informationsportals www.onlinecasinosdeutschland.com hervor, bei der die Anzahl an Scheidungen 2024 ins Verhältnis zu den Eheschließungen in allen österreichischen Städten mit mindestens 10.000 Einwohnern gesetzt wurde. Aber auch in St. Veit an der Glan scheitern besonders viele Ehen: Mit durchschnittlich 62,7 Scheidungen pro 100 Eheschließungen sichert sich die Kärntner Stadt den traurigen Vizetitel als Scheidungshauptstadt.

Seid ihr verheiratet?

Ja
Ich bin geschieden.
Nein, aber in einer glücklichen Beziehung.
Ich bin Single.

Auch Völkermarkt unter den Top 10

Während die Stadt Villach mit 42,7 Scheidungen pro 100 Eheschließungen „nur“ im oberen Mittelfeld des Städtevergleichs landet, findet sich auch Völkermarkt mit 48,4 Prozent unter den österreichweiten Top 10 der Scheidungshochburgen. Konkret fielen auf 64 Eheschließungen 31 Scheidungen. Etwas ruhiger ging es hingegen in Feldkirchen (40,0 Prozent) und Klagenfurt (34,9 Prozent) zu. Die niedrigsten Scheidungsraten in Kärnten gab es übrigens in Wolfsberg (31,5 Prozent) und Spittal an der Drau (29,3 Prozent).

EheschließungenScheidungenScheidungen pro 100 Eheschließungen
St. Veit an der Glan472655,3 Prozent
Völkermarkt643148,4 Prozent
Villach32113742,7 Prozent
Feldkirchen652640,0 Prozent
Klagenfurt50717734,9 Prozent
Wolfsberg1494731,5 Prozent
Spittal an der Drau752229,3 Prozent
Kärntens Scheidungsbilanz
