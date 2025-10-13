Musikalische Reise um die Welt: Spittaler Stadtsaal wird Konzertbühne

Ein internationaler Ohrenschmaus erwartet die Besucher am kommenden Freitag, dem 17. Oktober 2025, beim Bezirkskonzert der Polizeimusik Kärnten im Stadtsaal in Spittal an der Drau. Der Eintritt ist frei.

Am Beginn des Bezirkskonzerts in Spittal an der Drau steht diesmal eine junge Komposition: die „Fascination Fanfare“. Sozusagen über den großen Teich führt dann die „New York Overtüre“. Zurück nach Europa geht es mit „An American in Paris“, einem der bekanntesten Werke von George Gershwin, ehe mit „Adai, Adai“ eine klangvolle Reise nach Südostasien angetreten wird. Ausklingen wird der Konzertabend mit Melodien aus der Feder von Bruce Springsteen.