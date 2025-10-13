Skip to content
/ ©Polizei Kärnten
Sommernachtskonzert der Polizeimusik Kärnten
Am Freitag spielt die Polizeimusik unter Kapellmeister Martin Irrasch in Spittal an der Drau auf.
Spittal / Drau
13/10/2025
Am 17. Oktober
Musikalische Reise um die Welt: Spittaler Stadtsaal wird Konzertbühne

Ein internationaler Ohrenschmaus erwartet die Besucher am kommenden Freitag, dem 17. Oktober 2025, beim Bezirkskonzert der Polizeimusik Kärnten im Stadtsaal in Spittal an der Drau. Der Eintritt ist frei.

von Tanja Janschitz
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Am Beginn des Bezirkskonzerts in Spittal an der Drau steht diesmal eine junge Komposition: die „Fascination Fanfare“. Sozusagen über den großen Teich führt dann die „New York Overtüre“. Zurück nach Europa geht es mit „An American in Paris“, einem der bekanntesten Werke von George Gershwin, ehe mit „Adai, Adai“ eine klangvolle Reise nach Südostasien angetreten wird. Ausklingen wird der Konzertabend mit Melodien aus der Feder von Bruce Springsteen.

