Geistert es im Schloss Porcia? „Habe dort schon Unerklärliches erlebt“

Knarrende Dielen, Stimmen aus leeren Räumen, Kettengerassel oder ein Puppenwagen, der sich scheinbar von selbst bewegt: „Wer das Schloss Porcia bei Nacht erlebt, spürt die besondere Atmosphäre auf unmittelbare Weise. Unser über 400 Jahre altes Renaissance-Schloss ist nicht nur ein kulturelles Denkmal, es ist auch ein Ort, an dem immer wieder ungewöhnliche Phänomene passieren. Ich selbst habe dort schon unerklärliche Dinge erlebt“, berichtet Bürgermeister Gerhard Köfer (TK).

Forschungsteam untersucht Schloss Porcia

Am 1. November 2025 wird das Schloss deshalb erneut zum Schauplatz paranormaler Untersuchungen: Die private Interessengemeinschaft „Grenzwanderer“ – die sich seit 2023 mit Jenseitsforschung und der Dokumentation unerklärlicher Phänomene beschäftigt – führt an diesem Tag als erstes reines Kärntner Team eine umfassende Ermittlung im historischen Gebäude durch. Gründer Michael Amlacher bringt Vorerfahrungen aus früheren Projekten mit: Vor einigen Jahren untersuchte er bereits gemeinsam mit einer steirischen Gruppe das Schloss Porcia und konnte damals spannende Beobachtungen aufzeichnen.

Mysteriöse Phänomene in Schloss Porcia?

Für den Einsatz im Schloss Porcia reist das Team komplett an: Die Grenzwanderer kommen mit sieben Mitgliedern und werden durch Gastermittler unterstützt. Die Teammitglieder stammen aus Landskron, Villach, Pörtschach, Sachsenburg und Seeboden. „Ich bin dankbar und stolz, dass wir mit einem eingespielten Team das historische Schloss Porcia untersuchen dürfen. Wir arbeiten mit technischer Messtechnik, fertigen Ton- und Videoaufnahmen an und ich werte die Stimmenphänomene persönlich aus und schneide die Videos selbst“, betont Amlacher abschließend. Die dokumentierten Ergebnisse werden in einem Film aufbereitet, welcher auf dem YouTube-Kanal @grenzwanderer kostenlos zugänglich gemacht wird.