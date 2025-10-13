Grippale Infekte in Kärnten: Fälle steigen wieder deutlich an

Grippale Infekte, Influenza und Covid-19 nehmen in Kärnten derzeit wieder deutlich zu. Das geht aus den aktuellen Arbeitsunfähigkeitsmeldungen hervor, welche der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) vorliegen.

Konkret gab es in der Vorwoche 13.382 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen aufgrund von grippaler Infekte, Influenza oder Covid-19 in Kärnten. Das sind zwar deutlich weniger als im Vorjahr, dennoch ist ein spürbarer Anstieg zu verzeichnen. Im Vergleich zur 40. Kalenderwoche kamen nämlich 907 Fälle hinzu. Die meisten Kärntner werden aktuell von grippalen Infekten geplagt. Fälle der echten Grippe sowie Coronavirus-Infektionen halten sich derzeit noch in Grenzen.

Appell zur Grippe-Impfung

„Jetzt ist aus medizinischer Sicht ein guter Zeitpunkt, um sich gegen Influenza impfen zu lassen – noch rechtzeitig vor dem Start der Grippewelle“, erklärt Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse. „Eine Grippeimpfung bietet einen hohen Schutz vor schweren Verläufen und Komplikationen wie Lungenentzündungen – insbesondere für Menschen ab 60 Jahren, Schwangere und Menschen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko“, so Krauter abschließend.