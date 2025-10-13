Termin jetzt fix: Gmünd wählt am 18. Jänner neuen Stadtchef

Nach dem Rücktritt von Josef Jury als Bürgermeister der Stadtgemeinde Gmünd wird die Nachwahl am 18. Jänner 2026 stattfinden. Das wurde am Montag in einer Pressekonferenz der Kärntner Landesregierung bekannt gegeben.

Die Wahl des neuen Bürgermeisters in der Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten wird am 18. Jänner 2026 über die Bühne gehen. Ein entsprechender Beschluss wurde am Montag in der Sitzung der Landesregierung gefasst. Als Vorwahltag wurde der 9. Jänner 2026 festgesetzt. Für die Liste Josef Jury (LJJ) will der geschäftsführende Bürgermeister Claus Faller kandidieren. Stadtrat Markus Schiffer tritt für die ÖVP an.

Plötzlicher Rücktritt warf Fragen auf

Josef Jurys Rücktritt habe nichts mit der laut gewordenen Kritik an einem von ihm forcierten Wasserstoff-Projekt zu tun gehabt, betonte Jury in einem ORF-Interview. Im Zuge des Projekts soll ein Wasserstoff-Technologiepark im Einzugsgebiet der Stadt Gmünd errichtet werden. Neben der Produktion und Speicherung von Wasserstoff sollen auch dessen Nutzungsmöglichkeiten erforscht werden. Ein Kleinwasserkraftwerk soll den nötigen grünen Strom für die Wasserstoffproduktion liefern. Mit der Abwärme soll das Fernwärmenetz der Stadt Gmünd versorgt werden und zusätzlich soll an der Entwicklung eines wasserstoffbetriebenen Motorgenerators gearbeitet werden.

©Parlamentsdirektion/​WILKE Am Foto: Gmünds ehemaliger Bürgermeister Josef Jury.

Bürgerinitiative äußerte Bedenken

Gegen das Projekt formierte sich eine Bürgerinitiative, die Bedenken wegen der negativen ökologischen Auswirkungen auf die Flora und Fauna äußerte. Neben der offenen Frage, ob für die Wasserstoffproduktion das öffentliche Trinkwasser verwendet werden soll, befürchtete die Initiative auch negative Folgen für die Stadtentwicklung und das optische Erscheinungsbild. Wie die Stadtgemeinde Gmünd auf ihrer Homepage mitteilte, wurden die erforderlichen Genehmigungen für die Umsetzung des Projektes beim Land Kärnten und bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau eingereicht und befinden sich derzeit in Vorprüfung. [APA / Red. 13.10.2025]