Brandeinsatz in Villach: „Ein ordentlicher Klescher“

Heute Nachmittag wandte sich ein 5-Minuten-Leser an die Redaktion, da er in der Nähe des Westbahnhofes einen Brand wahrnahm. Die HFW Villach und die FF Vassach standen im Einsatz.

Die HFW Villach und die FF Vassach standen im Brandeinsatz.

Die HFW Villach und die FF Vassach standen im Brandeinsatz.

Heute Nachmittag dürfte es einen Kurzschluss an der Oberleitung an den Gleisen nahe dem Westbahnhof in Villach gegeben haben, „woraufhin Teile heruntergefallen sind“, informiert HBI Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach auf Nachfrage von 5 Minuten.

Böschung geriet in Brand

Die angrenzende Böschung geriet infolgedessen in Brand. „Es hat sich viel schlimmer angehört, weil es einen ordentlichen Klescher gemacht hat“, so Geissler weiter. Die HFW Villach hat den Brand gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Vassach bereits abgelöscht, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 15:09 Uhr aktualisiert