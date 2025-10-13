Wird Natura 2000 verbaut?

Trotz heftiger Proteste und mehr als 2.000 Unterschriften von Naturschützern will die Stadt Villach das Projekt nun durchziehen.

Bauverhandlung am Mittwoch

Der kommende Mittwoch scheint nun der Lostag für alle Liebhaber des Maibacherls und des Hungerbaches zu sein. Ab 13 Uhr findet dann eine Bauverhandlung statt, in der die weiteren Schritte festgelegt werden sollen. Der Grund, dass die Bäche nun verbaut werden sollen ist, dass nach einer Schneeschmelze jetzt öfters als früher zu Hochwasser kommt, das dann Keller und Häuser der Hotelbetriebe überschwemmt. Schon vor einigen Jahren kündigte der zuständige Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) an, dass eine Sanierung unumgänglich erscheint und nur mehr die wasserrechtlichen und technischen Bescheide fehlen würden. Das sollte nun erledigt sein, am Mittwoch um 13 Uhr ist daher, beginnend vor der Therme, eine Bauverhandlung angesetzt. Es geht um den Schutz, der so ausgelegt werden soll, dass er ein 100-jährliches Hochwasser verhindert.

Naturschützer schlagen Alarm

Dagegen laufen die Naturschützer Sturm und kündigen für Mittwoch eine Versammlung an. „Da soll mit Millionenaufwand etwas verhindert werden, was man durch billige Baggerarbeiten relativ einfach sanieren könnte“, argumentieren sie. Man müsse nur den Mist, der sich dort bei der Einmündung des Maichbacherls in den Zillerbach im Lauf der Jahre angesammelt hat, aus dem Wasser holen. Außerdem drohe eine reichhaltige tropische Fauna bestehend aus seltenen Fischen und Wasserschildkröten vernichtet zu werden. Baggern reiche aus wird argumentiert. „Wenn man sich das Bachbett anschaut, das hat ja nur mehr 20 bis 25 Zentimeter Tiefe. Früher war das einen halben Meter tief“, wird argumentiert. Außerdem drohen die beliebten Badeplätze unterhalb der Napoleonswiese vernichtet zu werden. Es bleibt spannend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 16:49 Uhr aktualisiert