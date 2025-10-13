Sirenenalarm: Pferd konnte nicht mehr alleine aufstehen

Vorgestern heulten um acht Uhr morgens die Sirenen in Briefelsdorf. Der Grund: Einem Pferd gelang es nicht mehr, selbständig aufzustehen.

Die Freiwillige Feuerwehr Radweg rückte am vergangenen Samstag zu einer großen Tierrettung aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Radweg rückte am vergangenen Samstag zu einer großen Tierrettung aus.

„Große Tierrettung“ lautete die Einsatzmeldung der Freiwilligen Feuerwehr Radweg am Samstag, dem 11. Oktober 2025. Ein Pferd befand sich in einer Notlage.

Wieder auf die Hufen gestellt

„Durch die Anleitungen des alamierten Tierarztes setzten wir Maßnahmen und halfen dem Pferd wieder auf die Hufen“, heißt es in den sozialen Medien. Abschließend wird seitens der Kameraden betont, dass die Feuerwehr nicht nur dabei hilft, Menschen und Sachwerte zu retten und zu schützen, „auch für Tiere schlägt unser Herz Feuer und Flamme.“ Der Einsatz dauerte rund viereinhalb Stunden.

©Freiwillige Feuerwehr Radweg Das Tier wurde wieder auf seine Hufen gestellt.

Im Einsatz standen: LFBA Radweg

LF Radweg

18 Kameraden

Freiwillige Feuerwehr St. Martin

Tierretttung

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 17:18 Uhr aktualisiert