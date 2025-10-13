Alpe-Adria-Kanuslalom: Kärntner Lokalmatador paddelt zum Sieg

Am gestrigen Sonntag fiel der Startschuss für 180 Kanuten aus sechs Nationen bei den internationalen Alpe-Adria-Kanuslalom-Bewerben. Bei den Männern paddelte Mario Leitner zum Sieg.

Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte: „Kärnten – im Herzen der Alpen-Adria-Region gelegen – verkörpert die völker- und nationenvereinende Kraft des Sports.“ Die Naturarena in der Gurk bei Niederdorf in Ebenthal verwandelte sich zum Zentrum des Kanusports.

Sieben Kategorien

In sieben Kategorien wurde um das beste Ergebnis gepaddelt – die persönlichen Wertungen fließen in die Kärntner Meisterschaften, den österreichischen KSJ-Cup und die Staatsmeisterschaften mit ein. Bei den Herren ging der Sieg im Kajak Einer an den Kärntner Lokalmatador und Olympiateilnehmer Mario Leitner. „Kärnten beweist Jahr für Jahr, dass es der geeignetste Austragungsort für hochkarätige und internationale Sportbewerbe ist – von Fußball Championsleague, über Ironman bis hin zu Spartensportarten. Die Naturarena in Niederdorf bietet einzigartige und attraktive Möglichkeiten für diesen Sport“, so Kaiser, der sich bei den spektakulären Bewerben persönlich vor Ort ein Bild machte.

Alpe-Adria-Kanuslalom Der Alpe-Adria-Kanuslalom ist ein „Kind“ von Professor Helmar Steindl. Er wird seit 30 Jahren auf der Wettkampfstrecke auf der Gurk (Gurker-Brücke auf Höhe Niederdorf) durchgeführt. Diese Wildwasser-Strecke ist ein guter Teil des Lebenswerkes von Prof. Steindl, der sich auch besonders große Verdienste als Trainer in Verein, Land und Nationalteam erwarb. 2018 wurde der Kanu-Legende der Kärntner Lorbeer in Gold für besondere ehrenamtliche Leistungen verliehen. Weitere Informationen und Ergebnisse findest du online auf der Website.

©Büro LH Kaiser Am Foto: LH Peter Kaiser mit Landessportdirektor Arno Arthofer, Andreas Steindl, LAbg. Ruth Feistritzer und StRin Constance Mochar

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 17:42 Uhr aktualisiert