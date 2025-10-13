Pacult wird neuer Cheftrainer des Wolfsrudels

Der RZ Pellets WAC gab am heutigen Montag in einer Aussendung die Verpflichtung von Peter Pacult als neuen Cheftrainer bekannt.

Im Frühjahr dieses Jahres wurde Peter Pacult von der Austria Klagenfurt freigestellt. Mit dem gebürtigen Wiener holen die Wölfe nach dem überraschenden Abgang von Dietmar Kühbauer einen erfahrenen Mann an die Seitenlinie.

Dritte Station in Kärnten

Pacult blickt nicht nur auf eine erfolgreiche Karriere als Spieler (je zweimal österreichischer Meister und Pokalsieger), sondern auch auf zahlreiche Stationen als Trainer im In- und Ausland zurück. Das Wolfsrudel, bei dem der ehemalige österreichische Teamspieler einen Vertrag bis Saisonende inklusive Option auf ein weiteres Jahr unterschreibt, ist nach dem FC Kärnten (2004-2005) und dem SK Austria Klagenfurt (2021-2025), mit denen ihm der Aufstieg in die Bundesliga gelang, bereits seine dritte Station in Kärnten.

Bereits ab morgen am Trainingsplatz

Neben dem SK Rapid, mit denen er in der Saison 2007/08 den bis dato letzten Meistertitel feierte, und dem FAC war der gebürtige Wiener auch in Deutschland (TSV 1860 München, FC Dynamo Dresden und RB Leipzig) sowie Slowenien, Kroatien, Serbien und Albanien als Trainer tätig. Bereits am morgigen Dienstag um zehn Uhr wird Peter Pacult erstmals als Cheftrainer der Wölfe am Trainingsplatz stehen. Peter Pacult dazu: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim Wolfsberger AC und ich möchte mich beim Präsidenten für das Vertrauen in mich bedanken. Ich kann es kaum erwarten die Mannschaft näher kennenzulernen und mit der Arbeit am Platz zu beginnen.“