Schaar ist zurückgetreten, wer folgt?

Die Führungsgremien der SPÖ haben sich heute unter Leitung des neuen Landeschefs Daniel Fellner auf eine Rochade im Regierungsteam geeinigt. Schaar hingegen trat in der Sitzung zurück.

Wer folgt auf Schaar?

Es war nicht nur unverständliche Politik wie der berühmt/berüchtigte Gender-Leitfaden, der aus dem Referat von Schaar die Öffentlichkeit erstaunte. Zuletzt war es auch die Affäre um die SOS-Kinderdörfer, im Zuge derer die Performance suboptimal war. Daher war mit der Kür von Daniel Fellner zum neuen SPÖ-Landesparteichef klar, dass hier eine Änderung ins Haus steht. Die kommt nun schneller als gedacht, denn die Parteigremien stimmten dem Wunsch Fellners nach einem „Spielertausch“ zu. Nach intensiven Gesprächen trat Sara Schaar Montagnachmittag zurück. Doch wer wird etwas mehr als zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl übernehmen? Die Zuständigkeit betrifft Umwelt, Naturschutz, Gesellschaft (Jugend, Familien, Senioren, Frauen), Integration und Flüchtlingswesen sowie Kinder- und Jugendhilfe. Favorit dürfte der Präsidialleiter der Bildungsdirektion, Peter Reichmann sein. Außenseiterchancen werden aber auch Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger und Landtagsabgeordneten Luca Burgstaller zugebilligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 19:08 Uhr aktualisiert