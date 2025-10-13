Großeinsatz in Klagenfurt: Das ist der Grund

Im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht fand am heutigen Montagabend ein Großeinsatz statt. Der Grund: Es ist zu einer Körperverletzung gekommen.

Am heutigen Montagabend kam es in Klagenfurt zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften.

Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Situation abzuklären. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten gegen 21 Uhr am 13. Oktober 2025 informiert, kam es zu einer Körperverletzung: „Es dürfte auch ein Messer im Spiel gewesen sein, weshalb auch die Cobra im Einsatz ist.“

Großaufgebot an Einsatzkräften in Klagenfurt

Weiters heißt es, dass es sich um zwei mutmaßliche Täter handeln dürfte, dies sei aber zum jetzigen Zeitpunkt noch in der Abklärungsphase. Vor Ort waren mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos, die Schnelle Interventionsgruppe, die Bereitschaftseinheit und die Cobra.

#Update 21.45 Uhr

Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es noch am selben Abend um circa 21.45 Uhr vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten, dass der Einsatz abgeschlossen ist. Weitere Ermittlungen werden geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 21:45 Uhr aktualisiert