/ ©Büro LH Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt LH Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer überreichten Albin Ouschan Ehrenurkunde des Landes für seine sportlichen Leistungen.
Albin Ouschan krönte sich bei der Billard-WM auf Bali zum Weltmeister.
Kärnten
13/10/2025
Billard

WM-Gold für Kärnten im Familien-Doppelpack

Billard-Ass Albin Ouschan holte sich kürzlich den Weltmeistertitel im 8er-Ball-Bewerb auf Bali. Erst im Juli kürte sich seine Schwester Jasmin zur Weltmeisterin.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(200 Wörter)

„Albin Ouschan hat mit diesem beeindruckenden Erfolg erneut gezeigt, dass er zu den besten Billardspielern der Welt zählt. Sein Titelgewinn ist nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein weiterer Beweis für die hohe Qualität und Professionalität des Kärntner Sports“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser. Besonders bemerkenswert: Ouschan wiederholt damit das Kunststück seiner Schwester Jasmin Ouschan, die erst im Juli dieses Jahres bei den Damen in den USA den Weltmeistertitel im 8er-Ball errungen hat. Auf Bali erreichte sie nun im 10er-Ball-Bewerb den hervorragenden fünften Platz.

„Sportliche Aushängeschilder Kärntens“

„Albin und Jasmin Ouschan sind seit Jahren sportliche Aushängeschilder Kärntens und Österreichs. Mit ihren konstanten Spitzenleistungen und ihrer sympathischen Art sind sie wahre Botschafter des Sportlandes Kärnten“, erklärt Landessportdirektor Arno Arthofer. Kaiser und Arthofer heben hervor, dass die sportlichen Erfolge der Geschwister Ouschan weit über die Billard-Community hinauswirken: „Sie zeigen eindrucksvoll, was mit Talent, Leidenschaft und Disziplin möglich ist – und inspirieren damit eine ganze Generation junger Sportlerinnen und Sportler. Und sie geben Kärnten insgesamt Zuversicht und Selbstbewusstsein, die es gerade auch in herausfordernden Zeiten wie diesen auf allen Ebenen braucht.“

