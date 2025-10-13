WM-Gold für Kärnten im Familien-Doppelpack

„Albin Ouschan hat mit diesem beeindruckenden Erfolg erneut gezeigt, dass er zu den besten Billardspielern der Welt zählt. Sein Titelgewinn ist nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein weiterer Beweis für die hohe Qualität und Professionalität des Kärntner Sports“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser. Besonders bemerkenswert: Ouschan wiederholt damit das Kunststück seiner Schwester Jasmin Ouschan, die erst im Juli dieses Jahres bei den Damen in den USA den Weltmeistertitel im 8er-Ball errungen hat. Auf Bali erreichte sie nun im 10er-Ball-Bewerb den hervorragenden fünften Platz.

„Sportliche Aushängeschilder Kärntens“

„Albin und Jasmin Ouschan sind seit Jahren sportliche Aushängeschilder Kärntens und Österreichs. Mit ihren konstanten Spitzenleistungen und ihrer sympathischen Art sind sie wahre Botschafter des Sportlandes Kärnten“, erklärt Landessportdirektor Arno Arthofer. Kaiser und Arthofer heben hervor, dass die sportlichen Erfolge der Geschwister Ouschan weit über die Billard-Community hinauswirken: „Sie zeigen eindrucksvoll, was mit Talent, Leidenschaft und Disziplin möglich ist – und inspirieren damit eine ganze Generation junger Sportlerinnen und Sportler. Und sie geben Kärnten insgesamt Zuversicht und Selbstbewusstsein, die es gerade auch in herausfordernden Zeiten wie diesen auf allen Ebenen braucht.“