/ ©Carina Kofler/Frau Licht Fotografie
Das Bild auf 5min.at zeigt, wie die Sonne in Steindorf am Ossiacher See durch die Wolken bricht.
Am Dienstag erwartet die Kärntner zunächst trübes Wetter, später gibt es aber Auflockerungen.
Kärnten
13/10/2025
Prognose

Trüber Start, sonniger Ausklang: So wird der Dienstag in Kärnten

Der Dienstag startet grau in grau, auch ein leichter Nieselregen ist möglich. Später lockern die Wolken aber auf.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Am Dienstag zeigt sich das Wetter zunächst von seiner grauen Seite: Dichter Hochnebel hält sich vielerorts und gelegentlich kann es daraus leicht nieseln. „Die Wolken lockern ab Mittag auf und die Sonne zeigt sich dann am Nachmittag auch wieder ein wenig länger“, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. Die Temperaturen steigen auf zwölf bis 17 Grad.

