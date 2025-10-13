Trüber Start, sonniger Ausklang: So wird der Dienstag in Kärnten

Der Dienstag startet grau in grau, auch ein leichter Nieselregen ist möglich. Später lockern die Wolken aber auf.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter zunächst von seiner grauen Seite: Dichter Hochnebel hält sich vielerorts und gelegentlich kann es daraus leicht nieseln. „Die Wolken lockern ab Mittag auf und die Sonne zeigt sich dann am Nachmittag auch wieder ein wenig länger“, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. Die Temperaturen steigen auf zwölf bis 17 Grad.