Schwerer Sturz im Lavanttal: Motorradfahrer überschlug sich

Die Besatzung des Notarzthubschraubers C11 wurde am Montag zu einem Verkehrsunfall auf der Weinebene Landesstraße (L148) im Bezirk Wolfsberg alarmiert. Ein 64-jähriger Motorradfahrer hat sich dort überschlagen.

Zuvor kam der Biker aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. „Danach schlitterte er rund hundert Meter entlang des hiesigen Entwässerungsgrabens und touchierte mit seinem Motorrad einen Kanaldeckel“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion St. Gertraud im Lavanttal. Aufgrund dessen überschlug sich das Fahrzeug.

Sperre auf L148 nach Unfall

„Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst sowie vom Notarzt des Notarzthubschraubers C11 erstversorgt und anschließend mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen“, heißt es vonseiten der Polizisten weiter. Während des Einsatzes war die L148 kurzfristig für den gesamten Verkehr gesperrt. Vor Ort waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Kamp und Frantschach-St. Gertraud.