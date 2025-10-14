Das wird der neue Chef der Kärntner Lehrer: „Reichmann, der Rekordmann!“

Mit fast 34 Jahren wird Peter Reichmann der vermutlich jüngste politische Chef, den die Kärntner Lehrer je hatten. Aber was für einen! Die Liste seiner Qualifikationen und Zusatzqualifikationen ist schier endlos.

Beginnen wir mit den zusätzlichen Qualifikationen. Segelfluglizenz, Privatpilotenlizenz und Kunstfluglizenz sind da ebenso zu finden wie Yachtprüfung, Tauchprüfung und Küstenschifffahrtspatent. Dazu noch die Jagdprüfung, die Motorbootlizenz und die Ausbildung zum Sanitäter. Mit 34 Jahren! Da fallen das erfolgreiche Jus-Studium, eine Managementausbildung, die Gerichtspraxis und die Leitung der Bildungsabteilung bei der Arbeiterkammer ja kaum mehr auf. Viele ehrenamtliche Tätigkeiten wie für die Volkshochschulen oder das Business Frauen Center runden das Bild des Rekordmannes ab. Wie heißt es in einer bekannten Werbung? „Mehr geht nicht, echt nicht.“ Wirklich rekordverdächtig.

Bald der politische Chef der Kärntner Lehrer?

Okay, nun kommt aber vermutlich der härteste Teil der bisherigen Laufbahn von Peter Reichmann: Er wird (vorausgesetzt die ÖVP stimmt zu) der politische Chef der Kärntner Lehrer, denn Landesrat und Neo-SPÖ-Chef Daniel Fellner will das ungeliebte und von Landeshauptmann Peter Kaiser nicht gerade mit Begeisterung geerbte Bildungsreferat loswerden. Reichmann als Nachfolger von Sara Schaar hat bis zur nächsten Landtagswahl nicht gerade viel Zeit, um seine politischen Ideen umzusetzen. Zwei Jahre sind im politischen Kontext keine sehr lange Zeit. Vorausgesetzt ist freilich die Zustimmung von Koalitionspartner ÖVP zum Wechsel der Verantwortlichkeiten. SPÖ-Chef Daniel Fellner bezeichnet es übrigens als „Frechheit“, einen Zusammenhang zwischen dem Rücktritt von Schaar und dem Kinderdorf-Skandal herzustellen.

©SPÖ Kärnten Am Foto: Schaar-Nachfolger Peter Reichmann und SPÖ-Chef Daniel Fellner (v.l.)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 10:55 Uhr aktualisiert