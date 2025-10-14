S37-Ausbau: Vorbereitungen für nächsten Abschnitt laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für den weiteren Sicherheitsausbau der S37 Klagenfurter Schnellstraße sind voll im Gange. Der Baustart für den zweiten Abschnitt zwischen St. Veit-Süd und Maria Saal dürfte Mitte 2027 erfolgen.

Zwischen 2017 und 2022 kam es auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße zwischen Klagenfurt und St. Veit an der Glan immer wieder zu heftigen Verkehrsunfällen, welche in Summe zehn schwer Verletzte und zwei Todesopfer forderten. Darum wird aktuell ein Sicherheitsausbau durchgeführt.

Vorbereitungen für weiteren S 37-Ausbau laufen

Nachdem bereits Mitte Dezember 2024 der erste ausgebaute Abschnitt zwischen St. Veit-Süd und -Nord für den Verkehr freigegeben werden konnte, laufen aktuell die Vorbereitungen für den zweiten, etwa 7,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen St. Veit-Süd und Maria Saal. Kernstück des Sicherheitsausbaus ist die Verbreiterung der Schnellstraße um fünf Meter. „So wie bereits im ersten Abschnitt ist das Wesentliche die bauliche Mitteltrennung, also eine Betonleitwand, durch die die beiden Fahrtrichtungen voneinander getrennt werden. Dafür wird die S 37 entsprechend verbreitert, damit auch Platz vorhanden ist. Zusätzlich wird ein Pannenstreifen errichtet“, schildert ASFINAG-Pressesprecher Walter Močnik auf Nachfrage von 5 Minuten. Und obwohl diese Schilderungen fast schon einer Autobahn gleichen, will er entsprechende Medienberichte nicht bestätigen.

Spatenstich für 2027 terminiert

Läuft alles planmäßig, erfolgt der Baustart voraussichtlich Mitte 2027. Zwei Jahre später – also im Jahr 2029 – sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Abschnittsübergreifende Planungsvorbereitungen, wie Vermessung, Entwässerungskonzept, Baugrunderkundungen und Laboruntersuchungen, wurden bereits durchgeführt. „Die Einreichung zu den Materienrechtsverfahren, wie zum Beispiel Wasserrecht und Naturschutz, erfolgt im Jänner 2025“, erläutert Močnik. Um den Sicherheitsausbau durchführen zu können, waren übrigens auch Grundeinlösen erforderlich. Die ASFINAG konnte bereits in den Jahren zuvor mit allen 36 Grundeigentümern eine Lösung erzielen.