Erkältungszeit beginnt: Infektionsgeschehen in Kärnten nimmt Fahrt auf

Aktuell sind in Kärnten vermehrt grippale Infekte zu beobachten. Seit rund drei Wochen nehmen außerdem die Covid-Erkrankungen wieder zu. Das bestätigen auch die Daten des Abwassermonitorings.

„Die Temperaturen sinken, wir halten uns wieder vermehrt in Innenräumen auf – und damit haben auch Atemwegsviren wieder Hochsaison“, führt Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz aus. Der Grund: Momentan wird in Kärnten ein Anstieg an Erkältungskrankheiten verzeichnet, begleitet wird dies von zunehmenden Covid-Infektionen.

Zu erwarten ist auch heuer eine Influenza-Welle

In der vergangenen Saison erreichte die „echte Grippe“ ihren Höhepunkt Ende Jänner – mit 80 Personen auf Normalstationen und vier auf Intensivstationen der Kärntner Krankenhäuser. „Die echte Grippe ist keine harmlose Erkrankung – sie beginnt meist schlagartig mit hohem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und Reizhusten. Besonders ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sind gefährdet“, informiert Prettner. In Österreich sterben jährlich über 2.000 Menschen an den Folgen einer Influenza-Infektion. Aus diesem Grund appelliert die Landesrätin dazu, sich impfen zu lassen.

©Büro LR.in Prettner Am Foto: Landessanitätsdirektorin Karin Schorna-Drescher, Landesrätin Beate Prettner und Ärztin Maria Korak-Leiter (v.l.)

Grippe- und Covid-Impfungen gratis

„In der vergangenen Saison wurden 49.009 Influenza-Impfungen in Kärnten im E-Impfpass eingetragen – ein Plus von fast zehn Prozent gegenüber der Saison davor. Diese positive Entwicklung wollen wir fortsetzen“, so Prettner. Influenza-Impfungen sind bei den niedergelassenen Ärzten, in den Gesundheitsämtern sowie vielfach auch über Betriebsärzte kostenfrei möglich. Auch die Covid-Auffrischungsimpfung rückt nun wieder in den Fokus. Empfohlen ist diese aktuell für Personen über 60 Jahre, Menschen mit Vorerkrankungen oder Immunschwäche.

Steigende RSV-Zahlen

Auch das RSV-Virus – das insbesondere Säuglinge, Kleinkinder und ältere Menschen gefährdet – nimmt in den letzten Jahren wieder zu. Prettner weiß: „RSV ist der häufigste Grund für Krankenhausaufnahmen wegen einer Atemwegserkrankung bei Babys.“ Umso erfreulicher ist es für sie, dass die RSV-Immunisierung für Säuglinge und Risikokinder bis zum 24. Lebensmonat kostenlos angeboten wird. Für ältere Personen bieten die Kärntner Gesundheitsämter aktuell ebenfalls eine vergünstigte Impfung an. Ab November 2025 wird zudem das öffentliche Impfprogramm ausgeweitet. „Neu und ebenfalls kostenlos sind dann Impfungen gegen Pneumokokken – sie können z. B. bakterielle Lungenentzündungen mit oft schwerem Verlauf verursachen – und gegen Gürtelrose. Diese Impfungen stehen dann allen Personen ab 60 Jahren sowie jüngeren Risikogruppen kostenlos zur Verfügung“, so die Gesundheitsreferentin abschließend.