Crash mit LKW: Zwei 15-Jährige verletzt

Am Nachmittag des 13. Oktober lenkte ein 33-jähriger Paketzusteller aus Graz seinen LKW auf der Johann-Offner-Straße (Gemeinde und Bezirk Wolfsberg) in Fahrtrichtung Norden. Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg lenkte ihr Moped in selbiger Fahrtrichtung hinter dem LKW. Am Moped befand sich auf dem Sozius eine ebenfalls 15-Jährige auch aus dem Bezirk Wolfsberg.

Zwei 15-Jährige verletzt

Durch das Abbremsen des LKW kam es zu einem Auffahrunfall. Die Moped-Lenkerin sowie die Beifahrerin kamen zu Sturz und wurden unbestimmten Grades verletzt. Beide begaben sich aus Eigenem ins LKH-Wolfsberg. Bei den Unfallerhebungen stellte sich heraus, dass der LKW nicht mehr verkehrs- und betriebssicher war, die Kennzeichentafeln wurden abgenommen.