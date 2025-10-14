Crash mit LKW: Zwei 15-Jährige verletzt
Am Montag kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem Moped. Zwei 15-Jährige erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Bei den Unfallerhebungen stellte sich heraus, dass der LKW nicht mehr verkehrssicher war.
Am Nachmittag des 13. Oktober lenkte ein 33-jähriger Paketzusteller aus Graz seinen LKW auf der Johann-Offner-Straße (Gemeinde und Bezirk Wolfsberg) in Fahrtrichtung Norden. Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg lenkte ihr Moped in selbiger Fahrtrichtung hinter dem LKW. Am Moped befand sich auf dem Sozius eine ebenfalls 15-Jährige auch aus dem Bezirk Wolfsberg.
Durch das Abbremsen des LKW kam es zu einem Auffahrunfall. Die Moped-Lenkerin sowie die Beifahrerin kamen zu Sturz und wurden unbestimmten Grades verletzt. Beide begaben sich aus Eigenem ins LKH-Wolfsberg. Bei den Unfallerhebungen stellte sich heraus, dass der LKW nicht mehr verkehrs- und betriebssicher war, die Kennzeichentafeln wurden abgenommen.