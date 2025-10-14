Skip to content
/ ©Bundesheer
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Eurofighter bei Nacht.
Zwei Eurofighter flogen am heutigen Deinstagabend über Kärnten.
Kärnten
14/10/2025
"Touch and Go"

„Lautes Brummen“: Darum flogen Eurofighter über Kärnten

Ein lautes Brummen ertönte kürzlich am Kärntner Nachthimmel. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

In der 5-Minuten-Redaktion trudeln kurz vor 21 Uhr mehrere Meldungen ein: „Was war das gerade für ein Flieger ganz nah über Villach?“, ein weiterer Leser hat „das laute Brummen auch gehört“. „Eurofighter aufgestiegen über Klagenfurt“, sagte ein dritter.

Zwei Eurofighter: „Touch an Go“

Wie Christoph Hofmeister, Presseoffizier des Militärkommandos Kärnten, auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, kamen zwei Eurofighter geradewegs aus Zeltweg, setzten kurz am Klagenfurter Flughafen an und hoben direkt wieder ab. „Das nennt sich ‚Touch and Go“, so Hofmeister. Der Grund: Es handelt sich hierbei um einen Trainingsflug.

