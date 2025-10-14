„Lautes Brummen“: Darum flogen Eurofighter über Kärnten

Ein lautes Brummen ertönte kürzlich am Kärntner Nachthimmel. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

In der 5-Minuten-Redaktion trudeln kurz vor 21 Uhr mehrere Meldungen ein: „Was war das gerade für ein Flieger ganz nah über Villach?“, ein weiterer Leser hat „das laute Brummen auch gehört“. „Eurofighter aufgestiegen über Klagenfurt“, sagte ein dritter.

Zwei Eurofighter: „Touch an Go“

Wie Christoph Hofmeister, Presseoffizier des Militärkommandos Kärnten, auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, kamen zwei Eurofighter geradewegs aus Zeltweg, setzten kurz am Klagenfurter Flughafen an und hoben direkt wieder ab. „Das nennt sich ‚Touch and Go“, so Hofmeister. Der Grund: Es handelt sich hierbei um einen Trainingsflug.