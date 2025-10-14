B317 Friesacher Straße: Planungen wieder aufgenommen

Bund, Land und Asfinag sind bereits dabei, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die die weiteren Planungen und Varianten konkretisieren soll. Darauf hatten sich BM Hanke und LHStv. Gruber bei einem Termin in Wien geeinigt.

Hanke: „Wichtiges Anliegen für die Region“

Mobilitätsminister Peter Hanke betont: „Der Sicherheitsausbau der B317 ist ein wichtiges Anliegen für die Region und vor allem für die Verkehrssicherheit der Menschen, die diese Strecke täglich nutzen. Es ist ein gutes Zeichen, dass Bund, Land und Asfinag nun gemeinsam an einer tragfähigen Perspektive arbeiten. Ziel muss es sein, langfristig mehr Sicherheit und Verlässlichkeit auf dieser wichtigen Verkehrsachse zu gewährleisten. Ich danke Landeshauptmann Kaiser und Landeshauptmann-Stellvertreter Gruber für die gute und konstruktive Abstimmung.“ Die Arbeitsgruppe wird unter anderem aus Vertretern des Bundes, der Asfinag und des Landes Kärnten bestehen. Ihre Aufgabe ist es, die vorliegenden Varianten des Sicherheitsausbaus sowie deren Finanzierung zu prüfen, die weiteren Arbeitsschritte festzulegen und damit die Grundlage für die Planungen zu schaffen. Ebenfalls seitens der Asfinag weiterverfolgt wird, wie bereits berichtet, der Ausbau der Klagenfurter Schnellstraße S37 zwischen Maria Saal und St. Veit Süd.

©Stadt Wien/David Bohmann Am Foto: Mobilitätsminister Peter Hanke

Gruber: Mehr Sicherheit für Pendler und Güterverkehr

„Der Sicherheitsausbau zwischen St. Veit und Friesach ist ein zentrales Infrastrukturprojekt für unser Bundesland und vor allem für die Zukunft der Region Mittelkärnten standortrelevant. Dass nun wieder an einer Lösung gearbeitet wird, ist ein bedeutender Erfolg für Kärnten und die Verkehrssicherheit auf dieser Strecke“, freut sich LHStv. Martin Gruber. Der geplante Ausbau soll mehr Sicherheit sowohl für Pendler als auch für den Güterverkehr sorgen: „Dafür haben wir über Jahre hinweg gekämpft. Umso mehr begrüße ich, dass Minister Hanke nun ein klares Bekenntnis zur B317 abgibt und gemeinsam mit uns an der Umsetzung arbeiten will.“

©Kärntner Volkspartei / Helge Bauer Am Foto: Landeshauptmann Stv. Martin Gruber

SPÖ: „Mit Vollgas statt im Schneckentempo“

SPÖ-Sicherheitssprecher LAbg. Günter Leikam zeigt sich erfreut: „Nachdem die Kärntner Risikostrecke B317 bei der Vorgänger-Bundesregierung offenkundig kaum eine Rolle spielte, kommt jetzt mit SPÖ-Mobilitätsminister Peter Hanke wieder Schwung in die Angelegenheit“ und betont weiters: „Der weitere Sicherheitsausbau der B317 muss jedenfalls mit Vollgas statt im Schneckentempo in Angriff genommen werden. Diese Strecke ist für Pendlerinnen und Pendler, aber auch für die Wirtschaft aufgrund des Güterverkehrs essentiell.“

Team Kärnten begrüßt Wiederaufnahme

Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer, begrüßt die Wiederaufname der Planungen: „Bei diesem Bauvorhaben zwischen St. Veit und Friesach handelt es sich um eine essenzielle Maßnahme im Sinne der Straßenverkehrssicherheit und der Bürger. In den vergangenen Jahren wurde leider nur blockiert und verzögert. Viel an Zeit wurde damit ungenützt verstreichen gelassen. Es braucht jetzt endlich eine langfristige Lösung, zu der sich alle relevanten Projektpartner bekennen und die auch umgesetzt werden muss.“

FPÖ: „Muss endlich umgesetzt werden“

Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer erklärt: „Der seit langem vereinbarte Sicherheitsausbau der Friesacher Bundesstraße B317 bis zur steirischen Landesgrenze muss endlich umgesetzt werden! Wir hoffen, dass mit der Wiederaufnahme der Planungen die grüne Blockade endlich überwunden ist und auch ein rascher Bau erfolgt – und zwar ein vollumfänglicher Ausbau und keine Sparvariante.“ Angerer erinnert außerdem daran, dass die Umsetzung des Sicherheitsausbaus bis zur steirischen Landesgrenze bereits 2005 vertraglich mit der ASFINAG und dem Bund vereinbart und gesetzlich verankert wurde. „ÖVP und SPÖ sind dafür verantwortlich, diesen Vertrag endlich umzusetzen!“

GRÜNE fordern Umdenken in der Verkehrspolitik

„Verkehrssicherheit geht immer vor – aber eine Entscheidung für den Ausbau der B317 ignoriert die Tatsache, dass mehr Straßen keinen Sicherheitsgewinn schaffen, sondern den Autoverkehr einzementieren. Und mit mehr Verkehr steigt auch das Unfallrisiko“, reagiert Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Anstatt Milliarden in Beton zu gießen, fordert Voglauer ein Umdenken in der Verkehrspolitik: Die Lösung für Verkehrsprobleme liege in der Entlastung der Straßen durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. „Für Entlastung bei Energiekosten, gegen die Teuerung oder für leistbare Öffi-Tickets ist angeblich kein Geld da. Doch sobald es um Beton geht, fließen die Millionen in Strömen“, heißt es.

Wirtschaftskammer fordert rasche Umsetzung

Die Wirtschaftskammer Kärnten begrüßt den ab 2027 geplanten Ausbau der S37 zwischen St. Veit und Klagenfurt ausdrücklich. Gleichzeitig fordert sie eine rasche Umsetzung des nächsten Schrittes, nämlich den weiteren Ausbau der B317 bis zur Landesgrenze. „Eine funktionierende Infrastruktur ist die Lebensader jeder Wirtschaft und gerade für exportorientierte Regionen wie Kärnten von entscheidender Bedeutung“, betont WK-Präsident Jürgen Mandl.