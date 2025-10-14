Wolfsberger Ex-Stadträtin Theuermann siegte auf ganzer Linie

Eine für die Stadt Wolfsberg peinliche Entscheidung traf jetzt die Gemeindeaufsicht des Landes: Sie gab der Beschwerde der früheren FPÖ Stadträtin Isabella Theuermann in allen Punkten recht.

Sie wurde aus dieser Funktion rechtswidrig entfernt. Dennoch wird die Bundesrätin diese Funktion nicht mehr ausüben.

Vernichtendes Urteil

Für die Stadt Wolfsberg fiel das Urteil vernichtend aus: Es wurde klar festgestellt, dass nicht nur die Abberufung als Stadträtin zu Unrecht erfolgt ist, sondern dass der gesamte Antrag durch den Vorsitzenden, Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ), nicht zugelassen hätte werden dürfen. Allerdings behält die Abwahl ihre Gültigkeit und kann nur beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden. „Das würde mir viel Geld kosten, das habe ich nicht, daher werde ich mich jetzt auf meine Tätigkeit im Bundesrat konzentrieren“, so Theuermann.

„Wie kann Radl damit leben“

Zur Abwahl und der nunmehr festgestellten Rechtswidrigkeit meint sie verbittert: „Wie kann Radl damit leben, dass worunter seiner politischen Verantwortung eine Abwahl zugelassen wurde, die nicht rechtskonform war? Obwohl sie sich bestens darauf vorbereitet haben? Kann es sein, dass man das Recht hier bewusst so stark gebeugt hat??? Rechtsfrage: darf so ein Unrecht in einer Demokratie weiter bestehen? Ein Fehler passiert und man hat Kenntnis vom Unrecht – darf das dann so bleiben?“ fragt sie. Das wollten wir freilich auch Radl fragen, leider war er für 5 Minuten nicht erreichbar.