Mittwoch bringt nach Hochnebel sonnigen Nachmittag

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter zunächst trüb: In den größeren Tälern und im Klagenfurter Becken halten sich am Vormittag dichte, hochnebelartige Wolken. Im Laufe des Tages lockert es jedoch zunehmend auf, und am Nachmittag zeigt sich vielerorts die Sonne. „Nachmittags entwickeln sich über den Bergen einige Quellwolken, die sich ausbreiten“, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad.