/ ©Thomas Kaiser
Mittwoch bringt nach Hochnebel sonnigen Nachmittag
Zunächst sorgen hochnebelartige Wolken für einen trüben Start in den Mittwoch, doch bald ist Auflockerung in Sicht.
Am Mittwoch zeigt sich das Wetter zunächst trüb: In den größeren Tälern und im Klagenfurter Becken halten sich am Vormittag dichte, hochnebelartige Wolken. Im Laufe des Tages lockert es jedoch zunehmend auf, und am Nachmittag zeigt sich vielerorts die Sonne. „Nachmittags entwickeln sich über den Bergen einige Quellwolken, die sich ausbreiten“, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad.
