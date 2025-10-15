Kärntner Kammer lehnt Steuer-Senkung bei Lebensmitteln ab

In der Debatte rund um die Mehrwertsteuer-Senkung für Grundnahrungsmittel meldete sich nun auch Kärntens Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber zu Wort. Er spricht sich klar gegen diese Maßnahme aus.

Konkret glaubt Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber, dass eine solche Maßnahme die Bauern zusätzlich unter wirtschaftlichen Druck setzen würde: „Eine Senkung der Mehrwertsteuer oder auch ein Preisdeckel würde den Druck auf die bäuerlichen Erzeugerpreise weiter erhöhen. Deshalb gibt es von uns dazu ein klares Nein“, stellt Huber klar und nennt ein Beispiel: „Wenn bei einem Stück Butter der Mehrwertsteuersatz halbiert wird, heißt das nicht automatisch, dass die Butter an der Kassa günstiger wird. Denn der Handel entscheidet über den Endpreis und hat in der Vergangenheit gezeigt, dass Steuersenkungen selten 1:1 weitergegeben werden.“

©Paul Gruber Am Foto: Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber

Kärntner Kammer stellt klare Forderung

Anlässlich des Welternährungstages am 16. Oktober appelliert Huber an Politik und Gesellschaft, den Fokus auf Versorgungssicherheit, regionale Produktion und faire Rahmenbedingungen für die heimische Landwirtschaft zu legen. „Unsere Bäuerinnen und Bauern haben sich faire Preise verdient, damit sie ein Einkommen erwirtschaften können, von dem sie leben können. Symbolische Steuerschritte sind der falsche Weg“, ist der LK-Chef überzeugt. In der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Kärnten wurde einstimmig der Beschluss gefasst, die Bundesregierung aufzufordern, von einer Absenkung der Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln Abstand zu nehmen.