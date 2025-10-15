Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge vor einem Haus in Millstatt.
Mit einem verstärkten Aufkommen an Einsatzkräften ist am Samstag in Millstatt zu rechnen.
Millstatt
15/10/2025
Am Samstag

Feuerwehr-Großübung im Bezirk Spittal: 150 Einsatzkräfte vor Ort

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wird am kommenden Samstag, dem 18. Oktober 2025, im Bereich von Millstatt am See im Bezirk Spittal an der Drau erwartet. Grund ist eine Übung.

Rund 150 Einsatzkräfte von mehr als 15 Freiwilligen Feuerwehren kommen am Samstagnachmittag nach Millstatt am See. Grund ist eine großangelegte Einsatzübung des Abschnittes Millstatt–Radenthein, wie Öffentlichkeitsbeauftragter Julian Tronegger erklärt. Trainiert wird ein Brandszenario im Ortsgebiet. Aufgrund dessen kann es zeitweise auch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuzes vor einem Haus in Millstatt.
Am frühen Nachmittag kommt es zu einer Einsatzübung in Millstatt am See.
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge.
Mehr als 15 Freiwilligen Feuerwehren sind vor Ort.
