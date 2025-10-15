Feuerwehr-Großübung im Bezirk Spittal: 150 Einsatzkräfte vor Ort

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wird am kommenden Samstag, dem 18. Oktober 2025, im Bereich von Millstatt am See im Bezirk Spittal an der Drau erwartet. Grund ist eine Übung.

Mit einem verstärkten Aufkommen an Einsatzkräften ist am Samstag in Millstatt zu rechnen.

Rund 150 Einsatzkräfte von mehr als 15 Freiwilligen Feuerwehren kommen am Samstagnachmittag nach Millstatt am See. Grund ist eine großangelegte Einsatzübung des Abschnittes Millstatt–Radenthein, wie Öffentlichkeitsbeauftragter Julian Tronegger erklärt. Trainiert wird ein Brandszenario im Ortsgebiet. Aufgrund dessen kann es zeitweise auch zu Verkehrsbehinderungen kommen.