Schwere epileptische Anfälle: Kein Pflegegeld für beeinträchtigtes Baby

Ein Baby, das um sein Leben kämpft. Epileptische Anfälle, die jederzeit kommen können. Eltern, die keine ruhige Nacht mehr kennen. Und dann dieser Schlag: Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) verweigert einem schwerkranken Kind in Kärnten das Pflegegeld. Der Grund: Die PVA-Begutachter rechneten den zusätzlichen Pflegebedarf auf gerade einmal 38 Stunden pro Woche herunter und lehnten den Antrag auf Pflegegeld daher ab. Die Begründung: Diese finanzielle Unterstützung gibt es erst ab durchschnittlich mehr als 65 Stunden monatlich.

Arbeiterkammer zog für schwerkrankes Kind vor Gericht

Die Eltern wandten sich daraufhin an die Arbeiterkammer Kärnten. Gemeinsam zogen sie vor Gericht und holten die Expertise eines unabhängigen Sachverständigen ein. Gerald Prein, Leiter des Sozialrechtsreferats in der AK: „Der Sachverständige kam nach der Untersuchung und den Gesprächen mit den Eltern zu dem Schluss, dass das Kind tatsächlich 24 Stunden Pflegebedarf hat und ihm zumindest Pflegegeld der Stufe 6 zusteht.“ Das Gericht folgte diesem Gutachten und korrigierte die Ungerechtigkeit: Rückwirkend ab 1. März 2024 erhält das Kind Pflegestufe 6, ab 1. September sogar Pflegestufe 7. Ausgehend von den Beträgen für das Jahr 2025 sind das 2.156,60 Euro. AK-Präsident Günther Goach fordert nun eine Reform des Begutachtungsverfahrens: „Leider ist das kein Einzelfall. Wir erleben immer wieder, dass Pflegegeld-Anträge kleinlich und realitätsfern beurteilt werden.“