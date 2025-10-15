Fellner und Gruber müssen reden

Bekommt der neue rote Landesrat Peter Reichmann auch das Bildungsreferat? Wie geht's mit der Umwelt weiter, die zuletzt Sara Schaar zu verantworten hatte? Das wird ein Gipfel zwischen Daniel Fellner und Martin Gruber klären.

Im Gespräch mit 5 Minuten stellt ÖVP-Chef und Landesvize Martin Gruber jedenfalls klar: „Das alles müssen Fellner und ich noch ausreden. Zu diesem Gespräch wird es noch in dieser Woche kommen.“ Das ist schon deshalb nötig, weil es keinen Automatismus gibt, wonach jeder Koalitionspartner in seinem Bereich die Referate verschieben kann, wie er möchte. Gruber: „Nein, das gibt es nicht. Es muss alles ausgeredet werden, wenn es zu Änderungen in der Referatsaufteilung kommt “

Heiße Themen genug

Was die Sache schwierig macht, ist das weitere politische Schicksal von Landeshauptmann Peter Kaiser. Auch seine Verantwortlichkeiten müssen ja irgendwie in einer „Paketlösung“ zwischen SPÖ und ÖVP beachtet werden – ohne zu wissen, wie lange Kaiser noch LH bleiben wird und will. Heiße Themen genug, die Fellner und Gruber zu bequatschen haben werden. Dazu kommen noch diverse weitere Rochade, die bei den Genossen ins Haus stehen. Etwas die Nachfolge von Landtagspräsident Reinhart Rohr.