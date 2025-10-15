Kärntens erfolgreichste SPAR-Kauffrau kommt aus St. Veit

Erfolgreichste SPAR-Kauffrau: Die "Goldene Tanne" für Kärnten und Osttirol wird in diesem Jahr an Bettina Wagner aus St. Veit an der Glan verliehen.

Die erfolgreichsten SPAR-Kaufleute wurden bei einer Tagung in Lech (Vorarlberg) ausgezeichnet. Unter ihnen war auch die Kärntnerin Bettina Wagner. Sie startete ihre Karriere als Lehrling im SPAR-Einzelhandel und stieg kontinuierlich die Karriereleiter empor – von der Marktleiterin bis hin zur Filialgebietsleiterin. Am 1. Jänner 2024 krönte sie ihren Werdegang mit dem Schritt in die Selbstständigkeit und übernahm die SPAR-Filiale in St. Veit an der Glan.

„Goldene Tanne“ geht nach St. Veit

„Mit ihrem Engagement, ihrer Führungsstärke und ihrem Blick für Qualität ist Bettina Wagner ein echtes Vorbild. Die ‚Goldene Tanne ‚würdigt ihre außergewöhnliche Leistung und seinen Beitrag zur SPAR-Familie“, betont Andreas Ender, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol. Bewertet wurden kaufmännische Erfolgsziffern und die Umsetzungsstärke von jährlich wechselnden Schwerpunkten.