Kärnten: Projekte der ersten Breitband-Milliarde fertiggestellt 

Der Glasfaserausbau in Kärnten schreitet rasch voran: Mit der Fertigstellung des Ausbaus in der Gemeinde Kötschach-Mauthen sind nun alle Projekte der ersten Breitbandmilliarde des Bundes abgeschlossen.

Konkret bedeutet das: schnelles Internet für die Gemeinden Magdalensberg, Brückl, St. Georgen am Längsee, Kappel, Althofen, Eberstein, Guttaring, Hüttenberg, Klein St. Paul sowie Oberdrauburg, Irschen, Kötschach-Mauthen, Hermagor, Bad Bleiberg, Nötsch im Gailtal und Lavamünd. „Das ist für den Wirtschaftsstandort und vor allem für die Chancen im ländlichen Raum wichtig“, weiß Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Insgesamt wurden 53 Millionen Euro über die Breitbandinitiative Kärnten GmbH (BIK) investiert, über 34 Millionen Euro Fördermittel des Bundes wurden nach Kärnten geholt.

Kärntner Gemeinden surfen jetzt schneller

„Damit haben wir im Zuge der BBA 2020 kärntenweit 16 Gemeinden mit Breitband versorgt und erreichen auf einer Trassenlänge von 330 Kilometern so insgesamt rund 6.000 Nutzer“, führt BIK-Geschäftsführer Peter Schark aus. Kelag-Vorstand Reinhard Draxler ergänzt: „Damit schaffen wir die digitale Infrastruktur, die als Fundament für einen wettbewerbsfähigen Arbeits-, Lebens- und Wirtschaftsstandort dient. Glasfaser steht für Stabilität, Verlässlichkeit und Geschwindigkeit – und ist das Rückgrat der digitalen Transformation.“

Ausbau in weiteren Gemeinden

Der konsequente Weg beim Glasfaserausbau in Kärnten wird auch in Zukunft fortgesetzt. Aktuell befinden sich Projekte in der Höhe von 200 Millionen Euro in 40 Kärntner Gemeinden in Umsetzung. Um noch mehr Tempo in den Ausbau zu bringen, hat die Landesregierung acht Millionen Euro für das Jahr 2025 freigegeben. „Damit können wir in unseren Gemeinden wichtige Projekte umsetzen. Außerdem schaffen die Bauvorhaben Impulse für die regionale Wirtschaft und sorgen dafür, dass Wertschöpfung vor Ort bleibt“, so Schuschnig. In den kommenden Jahren startet zudem der Ausbau in weiteren 16 Gemeinden. Dafür nimmt das Land bis 2029 zusätzlich rund 60 Millionen Euro in die Hand.

Bund streicht 28 Kärntner Gemeinden bereits versprochene Förderung

Neuerlich warnt Schuschnig vor den Folgen der Kürzung von Fördermittel, welche durch den Bund vorgenommen wurden. Bekanntlich werden statt der in Aussicht gestellten 51 Millionen Euro lediglich 29 Millionen für den Breitbandausbau in Kärnten bereitgestellt. Mehr dazu unter: Bund streicht 28 Kärntner Gemeinden bereits versprochene Förderung. „Viele Gemeinden können so nicht wie geplant ausgebaut werden. Hier wird der Rotstift an der völlig falschen Stelle angesetzt“, kritisiert Schuschnig.