Großräumige Umleitung: Teuchen Straße mehrere Wochen gesperrt

Zwischen dem 30. Oktober und dem 21. November 2025 wird die L46 Teuchen Straße an Werktagen gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über Treffen und Feldkirchen umgeleitet. Das teilte die zuständige Bezirkshauptmannschaft mit.

Grund für die Sperre der L46 Teuchen Straße sind dringende Holzfällungs- und ´Felsräumungsarbeiten. Deshalb wird die Straße bis einschließlich 21. November zwischen Kilometer 11,500 und 11,800 gesperrt. Allerdings nur werktags von 8 bis 11 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr. „Die östliche Zufahrtsmöglichkeit ist bis zum Gasthof ‚Bachkeusche‘ und die westliche bis zur Busumkehrschleife Höhe ‚Klösterle‘ gegeben“, heißt es vonseiten der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen abschließend. Zufahrtsmöglichkeiten bis vor den gesperrten Abschnitt sind sowohl über Arriach als auch über Himmelberg möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 12:14 Uhr aktualisiert