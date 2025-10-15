Neue Abgabe: Touristen müssen künftig 4,50 Euro pro Nacht bezahlen

4,50 Euro pro Gast und Nacht: Ab 1. November 2026 wird in Kärnten eine neue, landesweite Aufenthaltsabgabe zu zahlen sein. Damit sollen Großprojekte in den Tourismusregionen finanziert werden.

„Das Kärntner Tourismusgesetz ist nun bereits über zehn Jahre alt und nicht mehr am Puls der Zeit. Viele Themen, die ein erfolgreicher Tourismus künftig braucht, sind derzeit nicht abgebildet. Es braucht gerade jetzt eine mutige Reform, um als Urlaubsland international weiter an Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Die Landesregierung schickt das neue Kärntner Tourismusgesetz ab sofort in Begutachtung.

Neue Aufenthaltsabgabe tritt in Kraft

Angepasst und vereinfacht werden unter anderem die nächtigungsbezogenen Abgaben. Sie werden zu einer neuen landesweiten Aufenthaltsabgabe zusammengeführt, welche ab 1. November 2026 in Summe 4,50 Euro pro Gast und Nacht beträgt. Für die Campingbranche gilt eine besondere Taxe in Höhe von 4 Euro. Mit dem Geld sollen Großprojekte in den Tourismusregionen finanziert werden. Auch wird der Ausbau von touristischen Verkehrsangeboten unterstützt. Im Sinne der Digitalisierung erfolgt die Gästemeldung künftig digital.

©Büro LR Schuschnig Am Foto: WKK-Spartenobmann Josef Petritsch und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (v.l.)

Tourismusverbände verschmelzen

Auch werden aus derzeit insgesamt 125 Tourismusorganisationen auf drei Ebenen künftig neun mehrgemeindige Tourismusverbände (TVB). Die Einbindung der örtlichen Interessen und des ehrenamtlichen Engagements im Tourismus erfolgt durch Erlebnisräume, Tourismusforen und fix einzurichtende Ansprechpartner. „Bei allen wichtigen touristischen Entscheidungen haben Unternehmer künftig das letzte Wort“, so Schuschnig. Von Anfang an sei das neue Gesetz mit allen wesentlichen Stakeholdern des Tourismus erarbeitet, mit Branchenvertretern in Workshops diskutiert und laufend abgestimmt worden.

Vierwöchige Begutachtungsphase

„Wir brauchen klare Strukturen, strategisches Handeln und mutige Entscheidungen – und genau das setzen wir jetzt um“, begrüßt Wirtschaftskammer-Spartenobmann Josef Petritsch das Reformpaket, welches jetzt in eine vierwöchige Begutachtungsphase geschickt. In den nächsten Wochen gibt es Informations- und Diskussionstermine zur Reform in den Regionen.

Team Kärnten zu neuen Tourismusgesetz

Die Reform im Tourismus inklusive der Neuaufstellung des Tourismusgesetzes sei laut Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer längst überfällig. Er appelliert nun an alle Bezugsgruppen des Tourismus, insbesondere an die Unternehmer, sich mit Ideen, Vorschlägen, aber auch Kritikpunkten in den Begutachtungsprozess des Gesetzes einzubringen: „Wir werden im zuständigen Landtagsausschuss dafür sorgen, dass die Stimmen der Betriebe, dem Rückgrat des Tourismus in Kärnten, auch gehört und Anregungen aufgenommen werden bzw. noch eine Feinabstimmung des neuen Gesetzes, das die Grundlage für den Tourismus darstellt, kommt.“ Diskussions- und Abstimmungsbedarf ortet der Team Kärnten-Chef insbesondere im Bereich der nächtigungsbezogenen Abgaben und deren Verwendung: „Wer entscheidet und finanziert was? Unklarheiten in der Zuständigkeit müssen jedenfalls noch geklärt werden“, so Köfer abschließend.

©zVg. Am Foto: Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer

Reaktion von FPÖ

„Man muss den Gästen etwas bieten, bevor man sie zu Kasse bittet“, kommentiert Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer das geplante Kärntner Tourismusgesetz und betont: „Eine landesweit geplante Abgabe von € 4,50 ist doch als sehr frech zu bezeichnen. Die Kärntner Regionen haben verschiedene touristische Rahmenbedingungen. Eine Vereinheitlichung und Erhöhung der Abgabe wird daher nur zu einer Benachteiligung von Regionen führen, die schon jetzt in ihrer Infrastruktur benachteiligt sind.“

©FPÖ Kärnten Am Foto: Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 13:54 Uhr aktualisiert