Drama vorprogrammiert: „Forsthaus Rampensau“ geht in die nächste Runde

Das Frmat auf JOYN & ATV startet am Donnerstag um 20.15 Uhr im TV & Stream in seine vierte Staffel und verspricht neben elf neuen Promi-Paaren, neue Spiele, neue Hingucker und vor allem noch mehr Entertainment. Denn in Staffel 4 treffen Fußball-Stars wie Otto Konrad auf Reality-Sternchen wie Sabrina Wlk und Influencerinnen wie „austriasginger“ Hanna auf ATV-Helden wie „Tinderreisen“-Patrick. Es steht also fest: Auch 2025 geht es rund auf der Kärntner Alm.

Begrenzte Schlafplätze

Die beiden „Tinderreisen“-Queens Yessica und Linda stolpern quasi vor Aufregung ins „Forsthaus“. Gut für sie, denn noch gibt’s genug Betten im Haus. Und so viel sei verraten: Schon bald stellt man fest, dass es nur für acht Paare Schlafplätze gibt. Wer wird wo nächtigen? Sabrina Wlk stellt diesbezüglich gleich fest: „Ich werde sicher nicht mit meinem Ex-Freund in einem Bett schlafen.“ Schließlich zieht sie mit ihrem Ex-Freund Daniel ein. Er sieht den Start eher noch gelassen, doch auch ihm wird im Lauf seines „Forsthaus„-Aufenthalts nur mehr zum Beten sein: „Bitte lieber Gott mach, dass alles gut ausgeht.“

Ist Zoff vorprogrammiert?

Für ordentlich Spannung sorgt der Einzug des „Bauer sucht Frau“-Paares Lukas und Sandra. Das Paar trifft nämlich in ihrer neuen Promi-WG nicht nur auf die aus „Very good for Hollywood“ bekannte Elizabeth, sondern auf #BSF-Liebling Vanessa, die Ex-Verlobte von Lukas. Schon auf der Terrasse ist Lukas jetzige Verlobte Sandra entsetzt: „Ich hab‘s gewusst, ich hab‘s gewusst!“ Ist hier Zoff vorprogrammiert?

©ProsiebenSat1Puls4 Lukas und seine Verlobte Sandra beim Einzug ins Forsthaus.

Generationen-Konflikt

Und wo auf engem Raum die Crème de la Crème der heimischen Prominenz zusammen trifft, zeigt sich auch ein gewisser Generationen-Konflikt: Mit dem 60-jährigen Otto Konrad zieht kein Geringerer als der Sportstar der 90er-Jahre ins Forsthaus. Doch die junge Generation scheint den Tormann nicht zu erkennen. Wie sieht es da mit Carmen Kreuzer aus, die eine Vergangenheit als Topmodel hat? Schließlich war sie laut ihrem Teampartner Herbert „die Einzige, die samt Kate Moss ständig mit Lagerfeld gearbeitet hat“. Die Promi-Paare kämpfen um den Titel „Rampensau 2025“ und 20.000 Euro Preisgeld. Wer wird abgesägt und wer wird gewinnen?

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 15:57 Uhr aktualisiert